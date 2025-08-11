Suppression de deux jours fériés : combien cette mesure rapporterait-elle à l’État ?

Dans son projet de loi de finances pour l’année 2026, le Premier ministre François Bayrou envisage de supprimer deux jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Une mesure, contestée, qui pourrait rapporter quelques milliards d’euros à l’État.

Une annonce qui avait vivement fait réagir. Le 15 juillet dernier, le Premier ministre François Bayrou dévoilait les premières lignes de son budget pour l’année 2026. Dans l’optique de réaliser 40 milliards d’économies, le chef du gouvernement proposait ainsi de supprimer deux jours fériés, à savoir le lundi de Pâques et le 8 mai. Une hypothèse qui n’avait pas manqué de déclencher la colère des oppositions, de tous bords.

Cette décision du Premier ministre, qui devrait animer la rentrée parlementaire et les débats autour du prochain projet de loi de finances, s’inscrit dans la nécessité de l’État d’économiser 40 milliards d’euros.

Un rendement chiffré

Ainsi, dans un document adressé aux partenaires sociaux, le gouvernement a confirmé viser un rendement de 4,2 milliards d’euros dès 2026 pour le budget de l’Etat, par la suppression de ces deux jours fériés.

Dans ce courrier, l’exécutif souhaite «porter en projet de loi de finances pour 2026 une mesure de suppression du caractère férié de deux jours, le lundi de Pâques et le 8 mai», pour les salariés du secteur privé comme du public, ajoutant que le choix des deux jours concernés peut encore être «discuté».

«C'est un effort demandé aux actifs» qui doit «nous permettre de réduire notre déficit d'activité et de production», a souligné le chef du gouvernement dans une lettre accompagnant le document.

La suppression de deux jours fériés pourrait cependant faire l’objet d’échanges houleux au sein de la classe politique, mais aussi parmi certaines filières, notamment celle liée au tourisme, qui a d’ores et déjà exprimé une vive inquiétude.