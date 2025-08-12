Toute l’actu en direct 24h/24
Prison de Nîmes : Gérald Darmanin reporte sa visite après la découverte d’une table de massage dans l’établissement

Le ministre de la Justice repousse son déplacement à Nîmes d'une semaine. [Miguel MEDINA / AFP]
Gérald Darmanin a décidé de ne pas se rendre à l’inauguration d’une prison de Nîmes (Gard), prévue ce mercredi, à la suite de la découverte d’une table de massage dans l’établissement, a appris CNEWS auprès de l’entourage du ministre de la Justice. 

Initialement attendu à Nîmes (Gard) pour l’inauguration du nouveau bâtiment d’une maison d’arrêt, Gérald Darmanin ne se rendra finalement pas sur place. En effet, selon une source proche de son entourage, le ministre de la Justice a annulé son déplacement à la suite de la découverte d’une table de massage dans l’établissement. 

Le garde des Sceaux, qui repousse sa visite d’une semaine, a demandé que cette table soit donnée aux agents. 

L’arrêt des «activités ludiques» 

Depuis plusieurs mois, Gérald Darmanin a souhaité durcir certaines règles en place dans les établissements pénitentiaires.

En février dernier, le ministre avait ordonné l’arrêt de toutes les «activités ludiques» en prison qui ne concernent pas l'éducation, la langue française ou le sport, après une polémique sur des soins du visage prodigués à des détenus à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses.

«Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui m'ont choqué profondément lorsque j'ai appris que cette activité gratuite qui avait été proposée localement avait été acceptée», avait-il déclaré pour justifier son action.  

