PSG : Gianluigi Donnarumma annonce quitter le club

Mis à l'écart et non-convoqué pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham ce mercredi, Gianluigi Donnarumma annonce qu'il quitte le Paris Saint-Germain.

Un départ qui soulèvera beaucoup de débats. À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a annoncé ce mardi quitter le club de la capitale sur ses réseaux sociaux. Un départ précipité par l'arrivée du portier français, Lucas Chevalier, chez les Parisiens, qui correspond davantnage aux demandes de l'entraîneur Luis Enrique sur le poste de gardien de but.

«Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé», a écrit l'Italien sur un post Instagram.

« J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit, a-t-il écrit en italien, en anglais et en français. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m'avez fait sentir chez moi», a-il conclut.

Des réactions de ses coéquipiers

Très apprécié du vestiaire parisien, Gianluigi Donnarumma a fait l'unanimité la saison dernière, tant sur le terrain qu'en dehors. Décisif dans les grands matchs de Ligue des champions, c'est en grande partie grâce à son gardien de but que le PSG a remporté le trophée tant convoité pour la première fois de son histoire.

Bon nombre de ses coéquipiers ont déjà réagi sous le post Instagram de l'international italien. «El mejor, merci Gigio», «Merci pour tout numero uno, «Grazie per tutto fratello», «Uno di noi», Désiré Doué, Ousmane Dembelé, Achraf Hakimi ou encore Khvicha Kvaratskhelia, tous ont laissé un commentaire témoignant de leur affection envers désormais leur ex-coéquipier.

Arrivé libre à l'été 2021 de l'AC Milan, «Gigio» aura (presque) raflé tous les trophées possibles avec le Paris Saint-Germain, avec notamment quatre titres de champion de France et surtout la Ligue des champions la saison dernière.