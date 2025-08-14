Yvelines : un agent pénitentiaire se suicide à la prison de Poissy, une enquête ouverte

Le parquet de Versailles a annoncé ce jeudi le suicide d’un agent pénitentiaire de la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines. Une enquête a été ouverte.

Un véritable drame. Ce jeudi, un agent pénitentiaire s’est suicidé à la maison centrale de Poissy (Yvelines).

«Un agent pénitentiaire du service en charge des extractions judiciaires s'est donné la mort ce matin sur son lieu de travail», a ainsi indiqué le ministère public, confirmant une information d'une source proche du dossier.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin et le directeur de l'administration pénitentiaire (AP) Sébastien Cauwel «adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses collègues», a de son côté réagi l’AP.

«Un homme au grand coeur»

Selon la même source, «ils leur témoignent tout leur soutien et partagent leur douleur dans cette épreuve».

De plus, une cellule psychologique a été «mise à disposition des personnels de l'établissement afin de les accompagner dans ce moment particulièrement éprouvant».

Sur le site du syndicat UFAP-UNSA Justice, un hommage lui a également été rendu, le qualifiant d’«adhérent fidèle» et d’«homme au grand coeur».

L'homme était âgé de 40 ans et avait atteint le grade de brigadier-chef, selon le syndicat. «Il laisse derrière lui l'image d'un professionnel exemplaire, reconnu et apprécié par toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route», a par ailleurs déclaré ce dernier.