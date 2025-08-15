Canicule : voici les 14 départements en vigilance jaune ce vendredi

Alors que les températures restent élevées en cette période estivale, Météo-France a placé 14 départements du nord de la France en vigilance jaune pour canicule.

Malgré une petite baisse ce jeudi, les températures repartent à la hausse ce vendredi 15 août. Raison pour laquelle Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour «canicule».

Les départements concernés par cette alerte sont l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, la Marne, la Mayenne, la Meuse, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

©Météo-France

Dans ses prévisions de 6h, Météo-France indique que «la journée se déroule sous un soleil de plomb sur la majorité de l’Hexagone». «Le ciel est temporairement nuageux et brumeux le matin vers le littoral de Manche avec un vent de nord-est léger. En cours d'après-midi, quelques orages se développent de l'Alsace-Lorraine vers l'Auvergne ainsi que vers le relief des Alpes du sud et de Corse», écrit Météo-France.

«Sur le nord du pays, les minimales sont comprises entre 13 et 20 °C. Les maximales affichent 22 à 27 °C en bord de Manche, 30 à 35 degrés au nord et 34 à 39 °C au sud de la Loire, avec des pointes à 40/41 °C dans les terres aquitaines, des valeurs parfois 12 °C au-dessus des normales», explique encore l’institut national de météorologie.