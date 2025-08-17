39 °C à Perpignan, 38 °C à Montpellier… Où fera-t-il le plus chaud ce dimanche ?

Ce dimanche, 25 départements ont été placés en vigilance orange «canicule» par Météo-France. Alors que le nord de l'Hexagone est principalement épargné, le sud, en revanche, devra subir de nouveau les fortes chaleurs. En Occitanie, le mercure se rapprochera même des 40 degrés à Perpignan et Montpellier.

Le sud de la France toujours en proie aux fortes chaleurs. Après un important épisode caniculaire qui a frappé l’ensemble du territoire, le nord de l’Hexagone peut enfin respirer avec des températures plus clémentes. En revanche, plus bas, les Français devront de nouveau subir un mercure dépassant à certains endroits les 35 degrés.

Concrètement, Météo-France a placé 25 départements en vigilance orange «canicule» ce dimanche, tous situés sur la côte atlantique et le littoral méditerranéen. Sont concernés par l’alerte : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault et les Landes.

Mais également la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et la Vendée.

© Météo-France

Près de 40 degrés en Occitanie

La prudence sera donc de mise pour les régions concernées. Notamment en Occitanie, où il fera 39°C à Perpignan et 38°C à Montpellier. Ces dernières sont les deux grandes villes de France les plus touchées par les fortes chaleurs, ce dimanche.

Dans cette région frontalière avec l’Espagne, il fera également très chaud dans d’autres communes. À Tarbes et Toulouse, le mercure atteindra les 36 degrés. Une température que connaîtront aussi les Bordelais, en Gironde.

Une journée ensoleillée

La Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas non plus épargnée par la canicule qui persiste, notamment à Marseille. Dans la cité phocéenne, le soleil tapera fort avec un mercure allant jusqu’à 35 degrés.

Sur le reste du territoire, les températures seront plus respirables, tournant autour des 30 degrés. Le soleil répondra présent sur l’ensemble de la France, avec quelques nuages attendus en Bretagne. Seule la Corse connaîtra des intempéries avec des orages prévus en après-midi, selon Météo-France.