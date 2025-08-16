Aude : l'Est du département en risque extrême d'incendie ce dimanche

Après le terrible incendie qui a touché le département la semaine dernière, l'Aude est à nouveau menacée. L'Est du département, y compris la zone touchée il y a dix jours, fait face à un risque extrême d'incendie pour la journée de dimanche.

Pas de répit pour les pompiers. L'Est du département de l’Aude, comprenant les Corbières, touchées par le gigantesque incendie parti le 5 août, sera en «risque extrême feux de forêt» dimanche, une première dans le département depuis 2016, selon la préfecture et les pompiers de l'Aude.

«Dimanche sera la journée la plus tendue. Du vent sera établi, on passe en risque extrême sur certaines zones», a alerté à l'AFP le colonel Michael Sabot, directeur départemental adjoint des pompiers de l'Aude.

🔴 RISQUE INCENDIE EXTRÊME DANS L’EST DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE POUR LA JOURNÉE DU 17 AOÛT



➡️ Pour la journée du 17 août, l’Est du département de l’Aude sera placé en risque extrême feux de forêt. Le département de l’Aude n’a pas connu ce niveau de risque depuis 2016.

«La préfecture de l’Aude a, à nouveau, sensibilisé l’ensemble des maires concernés, les forces de sécurité et de secours ainsi que tous les opérateurs intervenant sur la voirie au risque de feux, en ce week-end particulièrement chargé sur les routes et le littoral», indique le communiqué.

Une levée de la tramontane est attendue avec des rafales de vent de 60km/h, propices à la propagation d'incendie, tandis que les températures s'élèveront à 39°C.

«Les conditions ne sont pas bonnes (...) on sera sur le niveau maximum de six sur six : le risque extrême», ont indiqué à l'AFP les pompiers de l'Aude, prévoyant «une grande surveillance, au-delà de tout ce qu'on a pu connaître».

Au total 1.200 pompiers sont «en alerte» tout le weekend sur le département, selon la préfecture, dont 330 toujours mobilisés sur la surveillance de l'incendie parti entre les communes de Ribaute et Lagrasse et qui n'est toujours pas éteint.

Plusieurs mesures prises pour limiter les risques

Afin de limiter les risques au maximum, la préfecture a pris des mesures en complément de l'interdiction d'accès à tous les espaces forestiers du département.

«Les travaux mécaniques (soudure, tronçonneuse, disqueuse...)» sont interdis, pour les professionnels comme les particuliers, a indiqué la préfecture. Tout comme «l'utilisation du matériel combustible» et «l'incinération de végétaux».

Dans le même temps, d'importants «flux de circulation sont à prévoir en ce weekend de pont du 15 août», avait souligné auprès de l'AFP, Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture.

Dimanche, six départements seront en vigilance rouge risque d'incendie «très élevé» comprenant l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.