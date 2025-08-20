Mort de Jean Pormanove : le rappeur Drake va prendre en charge les funérailles du streamer

Dans la nuit de dimanche à lundi, le streamer français Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à l’âge de 46 ans. Touché par son histoire, un streamer américain s’est associé au rappeur Drake afin de financer les funérailles du défunt.

Un geste touchant. Le rappeur canadien Drake et le streamer américain Adin Ross ont annoncé prendre en charge les obsèques de Jean Pormanove, streamer français décédé dans la nuit de dimanche à lundi.

Informé par le biais des réseaux sociaux, où le décès de Jean Pormanove a créé une véritable onde de choc, le streamer Adin Ross, 24 ans, a lui-même annoncé sur X sa volonté de payer les funérailles du Français.

This is horrible and disgusting. Whoever was apart of this deserves to face severe consequences. I just spoke with drake. Drake and I will be covering the funeral costs , this won’t bring his life back, it’s the least we can do. Prayers go out to Jean’s family https://t.co/xyAAmRlU6S — AR15THEDEMON (@AR15thed3mon) August 19, 2025

«C’est horrible et dégoûtant. Quiconque a participé à cette affaire mérite de subir de lourdes conséquences», a-t-il d’abord réagi, avant d’ajouter : «Je viens de parler à Drake. Drake et moi prendrons en charge les frais funéraires».

«Cela ne le ramènera pas à la vie, mais c'est la moindre des choses qu’on puisse faire. Nos prières vont à la famille de Jean», a finalement conclu l’Américain originaire de Floride, suivi par près de 6,7 millions de followers sur Instagram et 1,8 sur Kick.

Une enquête ouverte

Jean Pormanove, ou «JP», s’était fait connaître en diffusant ses parties de jeu vidéo sur différentes plate-formes telles que Twitch et Kick. Il cumulait des millions de vues et des centaines de milliers d’abonnés, dont plus de 640.000 sur Twitch.

Le streamer français, né à Woippy (Moselle), était également connu pour ses participations à des défis plutôt dangereux avec d’autres créateurs de contenu, comme Owen Cenazandotti, dit «Naruto» et «Safine».

Les deux hommes avaient par ailleurs été placés en garde à vue en janvier dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des soupçons de violences sur personnes vulnérables.

Et pour cause, Jean Pormanove était régulièrement la cible d’humiliations en ligne, de jets d’eau, de peinture, ou encore attaché et roué de coups. Avant sa mort, il venait d’enchaîner dix jours consécutifs de «live», au cours desquels ces humiliations se sont répétées à plusieurs reprises.

Si le ministère public a expliqué «qu'à ce stade, il n’y a rien de suspect, les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée», une enquête a néanmoins été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Nice.

Enfin, selon le parquet de Nice, des auditions seraient actuellement en cours et une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours.