Quel est le programme de la rentrée politique de « Populaires », le mouvement de Gérald Darmanin ?

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin et son mouvement «Populaires» feront leur rentrée politique ce dimanche 31 août à Tourcoing (Nord). Une journée qui sera rythmée par plusieurs tables rondes. CNEWS fait le point.

Qui dit fin de mois d’août, dit rentrée politique. Après le Parti socialiste et les écologistes, Gérald Darmanin et son mouvement «Populaires» feront leur rentrée politique ce dimanche 31 août. Une réunion qui intervient aussi dans un contexte où l’avenir du gouvernement s’avère incertain avec le vote de confiance prévu le 8 septembre prochain et un agenda chargé pour le garde des Sceaux qui s'est exprimé sur la fermeture de la prison pour mineurs de Marseille.

Dans un entretien accordé ce vendredi à La Voix du Nord, Gérald Darmanin a répondu à la préconisation de la contrôleuse générale de la prison pour mineurs de Marseille, de fermer l'établissement, au moins partiellement. «Nous pouvons avoir honte de notre système carcéral, d’abord pour les agents pénitentiaires qui vivent dans des conditions de travail très difficiles et puis pour, bien sûr, les détenus à qui on aura du mal à demander une réinsertion si jamais le minimum de la dignité humaine n’est pas respecté», a-t-il assuré.

Dans ce contexte, c'est autour du thème de l’enfance et de la jeunesse que s'articulera cette journée de rentrée. Ainsi, à partir de 9h30, les allées du Jardin botanique de Tourcoing se rempliront de parlementaires, d’entrepreneurs et d’acteurs associatifs «pour travailler sur je sujet de l’enfance, de la jeunesse et de l’égalité des chances», a déclaré sur Instagram, Violette Spillebout, députée dans la 9e circonscription du Nord.

Plusieurs personnalités politiques au rendez-vous

Trois grandes tables rondes se tiendront ce dimanche. A 10h, la première intitulée «Être enfant, être parent : pas si facile !», abordera la parentalité. Elle sera suivie à 11h d’un autre événement axé vers la jeunesse : «avoir 20 ans et être heureux !». Enfin, la journée se conclura par un échange sur l’égalité des chances : «Réussir sa vie en dépit de son code postal !».

Pour sa troisième rentrée politique dans son fief, Gérald Darmanin accueillera plusieurs parlementaires et soutiens. A l’image de Karl Olive, député Renaissance des Yvelines pour qui le garde des Sceaux ferait un bon Premier ministre en cas de résultat négatif au vote de confiance. Il «connaît les différents rouages. Il a été maire de Tourcoing, il a été au conseil régional, c’est le ministre qui est là depuis 2017», a énuméré l’homme politique au micro de Sud Radio.

Le ministre de la Justice pourra aussi compter sur la présence de Maud Bregeon, députée des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement Barnier, Mathieu Lefèvre, député EPR du Val-de-Marne ou encore Annie Vidal, députée de la deuxième circonscription de la Seine-Maritime. L'événement doit prendre fin vers 17h.