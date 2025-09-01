Orages : voici les 70 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 70 départements en vigilance jaune orages pour la journée du lundi 1er septembre.

Pour ce début de semaine, le risque orageux se maintient dans le pays. L’organisme météorologique a ainsi placé en vigilance jaune orages pas moins de 70 départements.

Sont concernés notamment l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-de-Sud la Côte-d'Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Gironde, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Lozère ou encore le Maine-et-Loire.

Mais aussi la Manche, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Sâone-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise

La carte ci-dessous permet de visualiser l'ensemble des départements concernés par cette vigilance. A noter que la principauté d'Andorre est également affecté.

Selon Météo-France, «dimanche soir, un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses. Il perdure dans la nuit et jusqu'en fin de journée de lundi.»