Présidentielle 2027 : François Bayrou balaie l'idée d'une candidature... sans l'écarter totalement

Le Premier ministre François Bayrou a affirmé ce vendredi que la présidentielle de 2027 n'était «pas dans son objectif aujourd'hui» et qu'il ne sollicitait pas un vote de confiance, qui risque très probablement de le faire tomber lundi, pour «préparer un autre acte».

Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Alors que François Bayrou sollicitera la confiance du Parlement lundi 8 septembre, le Premier ministre donne déjà l'impression d'avoir tourné la page de Matignon, alors que son maintien en tant que chef du gouvernement ne fait guère de mystère, sauf grosse surprise.

Sur RTL ce vendredi, il a assuré que cette page politique ne l'empêcherait pas de continuer à servir le pays «en 2027», sans que cela veuille nécessairement dire «candidat à l'élection présidentielle». «Ça n'est pas dans mon objectif aujourd'hui», même si «c'est toujours possible», a-t-il tempéré.

«je n'hésite pas à mettre en jeu les responsabilités qui sont les miennes»

«Je ne fais pas ça (solliciter un vote de confiance sur la dette, ndlr) pour obtenir quelque chose qui serait une manière de préparer un autre acte», a affirmé le centriste sur la radio au studio rouge, qui s'est par ailleurs déjà présenté à trois reprises à la présidentielle, en 2002, 2007 et 2012.

«Ce que j'ai fait, en prenant ce risque, en effet inédit, c'est de montrer que c'est tellement important que je n'hésite pas à mettre en jeu les responsabilités qui sont les miennes», a précisé François Bayrou, évoquant la confiance qu'il va solliciter de la part des députés, qui pourrait l'exposer à une dissolution de son gouvernement.

Qui pour lui succéder à Matignon en cas de chute ? «Si j'avais une réponse à la question, je me garderais bien de vous le dire», a-t-il glissé, complétant : «je pense que c'est extrêmement difficile». Néanmoins, M. Bayrou pourrait prendre du temps avant de regagner son bureau flambant neuf à Pau, afin d'expédier les affaires courantes. «Il n'y a jamais d'interruption du gouvernement en France. Et donc oui, je remplirai ma mission avec tout ce que j'ai de conscience et de volonté de préserver les choses, et je serai là pour aider mon pays», a-t-il conclu.