Qui est Jérôme Durain qui succède à Marie-Guite Dufay à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi ?

Il était le candidat de la majorité pour succéder à Marie-Guite Dufay à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté. Qui est le socialiste Jérôme Durain qui vient d'être élu ce vendredi 5 septembre.

Une large victoire. Après l’annonce du départ à la retraite de l’actuelle présidente Marie-Guite Dufay, la région Bourgogne-Franche-Comté a élu ce vendredi 5 septembre son nouveau chef, le socialiste Jérôme Durain.

Jérôme Durain a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Seul autre candidat, l'ancien député jurassien Jean-Marie Sermier (LR), a recueilli 17 voix.

Le Rassemblement national, qui compte 17 conseillers, n'a pas participé au vote, dénonçant «une mascarade illégitime et antidémocratique». «Ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024», a souligné le RN dans un communiqué.

Entré en politique en 2005 et fonctionnaire territorial, Jérôme Durain a été élu sénateur de Saône-et-Loire en 2014. Il a notamment participé en 2016 à l'élaboration de la loi pour une République numérique, qui reconnaît la pratique du jeu vidéo en compétition et offre un statut aux joueurs professionnels.

Il a également travaillé sur un rapport visant à «sortir la France du piège du narcotrafic», qui a conduit à la rédaction d'une proposition de loi adoptée en avril dernier par le Parlement.

Début juillet, il a récolté vendredi 24 voix, contre 16 pour Nicolas Soret, l'autre candidat à la succession, lors du vote organisé par le groupe «Notre Région par Cœur».

Poursuivre la politique actuelle

«C'est un grand honneur d'avoir été désigné par les élus pour conduire la majorité jusqu'en 2028. Le travail doit maintenant se poursuivre au service des Bourguignons-Francs-Comtois», avait alors déclaré l'élu chalonnais de 56 ans, président du groupe socialiste à la région.

Il succède donc à Marie-Guite Dufay, la présidente socialiste sortante qui a annoncé sa démission fin juin. Agée de 76 ans, celle qui était à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté depuis la fusion des grandes régions en 2015 restera en place jusqu'à l'élection formelle de son successeur.

Dans une allocution à la tribune régionale, Jérôme Durain a promis de «poursuivre» le chemin de Mme Dufay, notamment sur «la bataille pour l'emploi» et en faveur des politiques «décarbonées».

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième plus grande région de France métropolitaine (47.784 km2). Elle compte près de 2,8 millions d'habitants et huit départements (Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne).