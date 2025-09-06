Braderie de Lille : jusqu'à 29° C attendus, vente des habits de la série HPI... Qu'attendre du plan vide-grenier d'Europe qui se déroule ce week-end ?

La Braderie de Lille revient en force ce week-end avec des températures estivales pouvant grimper jusqu’à 29 °C. Au programme, de nombreuses bonnes affaires, le déstockage des pièces de la série télévisée HPI, concours ubuesques... Dans une ambiance probablement (très) festive.

Plutôt objet moche et inutile ou minijupe en jean dans laquelle s'est glissée Audrey Fleurot pour interpréter son personnage déjanté de Morgane Alvaro dans la série HPI ? Ce week-end, le retour de la Braderie de Lille s'accompagne, comme à chaque édition, d'une myriade de possibilités pour faire de bonnes affaires, sans faire de mal à son porte-monnaie. Sans oublier l'essentiel : passer un moment convivial comme il en est de coutume dans le Nord de la France.

Pour arpenter les rues de la capitale des Flandres, où la bière devrait couler à flot, il ne faudra pas faire l'impasse sur une hydratation plus aqueuse. En effet, Météo-France prévoit des températures estivales pour ce premier week-end de septembre, avec un mercure qui pourrait atteindre 29 ° C, soit quelques degrés au-dessus des normales de saison. La journée de samedi devrait être plus douce, avec des maximales de 25 ° C, toujours sous un grand soleil très légèrement voilé.

Stands de bière, de nourriture et activités loufoques

Et en sillonnant au milieu des nombreux stands de particuliers et de professionnels, les badauds pourront peut-être s'offrir des pièces du vestiaire de Morgane Alvaro, héroïne fictive de la série HPI, campée brillamment par l'actrice Audrey Fleurot depuis cinq ans. La série télévisée, tournée dans les environs de Lille, et arrivant à son terme au bout de cinq saisons, vide en effet son dressing. Outre les vêtements criards de la comédienne principale, les chineurs pourront également acquérir des vêtements de ses collègues de tournage, ainsi que des objets cultes du programme.

La Braderie de Lille, c'est aussi ses stands de nourriture et de bière (toujours consommée avec modération !), à condition de ne pas être diabétiques tant les plats du Nord sont caloriques. Les petits estomacs pourront se consoler en participant aux drôles de défis régulièrement organisés en marge de l'événement, comme par exemple la construction d'un (énorme) monticule de coquilles de moules... à condition que celui fasse partie de l'organisation cette année. La mairie de Lille a d'ailleurs pris position en ce sens, invitant les restaurateurs lillois à reprendre cette fameuse tradition.

Chaque année, le plus grand marché aux puces d'Europe né en 1127 attire environ 2,5 millions de visiteurs. Et pour cette édition 2025, la Braderie de Lille compte sur son slogan accrocheur «Des moules des frites, des fripes qui moulent» ainsi que son affiche déjà iconique (et disponible à la vente dès le lundi 8 septembre) afin de rester fidèle à sa réputation.