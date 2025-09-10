«Je n'ai pas d'autres souhaits» : Gérald Darmanin indique vouloir rester au ministère de la Justice

Le ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin a signifié son souhait, ce mercredi, de conserver son poste au sein du prochain gouvernement de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre.

«Je n'ai pas d'autres souhaits». A quelques heures de la passation de pouvoirs entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, Gérald Darmanin s'est mis à la disposition du futur locataire de Matignon.

Invité au micro de RTL ce mercredi, celui-ci a indiqué vouloir rester en poste au ministère de la Justice. «J'ai fait un travail important pendant neuf mois», a-t-il ajouté, évoquant la mise en place des «prisons de haute-sécurité».

"Mon souhait, rester au ministère de la justice, et pas faire du tourisme ministériel"@GDarmanin face à @FogielMarcO dans #RTLMatinpic.twitter.com/Xy2ALK8N4Z — RTL France (@RTLFrance) September 10, 2025

Un proche de Sébastien Lecornu

Egalement ancien des Républicains, Gérald Darmanin est un proche de Sébastien Lecornu. Les deux hommes ont participé à tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017, à l'exception de celui de Michel Barnier pour Gérald Darmanin.

Un temps pressenti à Matignon, le ministre de la Justice démissionnaire pourrait ne pas être le seul membre de l'exécutif à conserver son poste. Il reste désormais à savoir si Bruno Retailleau, conservera sa fonction de ministre de l'Intérieur.

Invité sur CNEWS ce mercredi, Laurent Wauquiez a exigé l’écriture d’une «feuille de route» en vue de discuter d’une participation des Républicains au futur gouvernement.