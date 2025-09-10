Toute l’actu en direct 24h/24
Passation de pouvoir : «Mon aide vous est acquise», promet François Bayrou à Sébastien Lecornu

Par Quitterie Desjobert
Publié le

C’est officiel, Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre français. La passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi à Matignon. À cette occasion, François Bayrou a rappelé à son successeur que «le moment pour la France est très important, exigeant et dangereux», tout en lui assurant que son aide et celle de son ancien gouvernement lui étaient «acquises dans les semaines et mois à venir».

