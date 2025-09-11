Toute l’actu en direct 24h/24
Découverte de têtes de cochons devant des mosquées : «Ces individus sont mandatés pour commettre ces actions et repartent dans leur pays», souligne Laurent Nuñez

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ces individus sont mandatés pour commettre ces actions et repartent dans leur pays», a souligné Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, ce jeudi 11 septembre sur CNEWS, après la découverte de têtes de cochons devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et en Île-de-France.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a assuré sur CNEWS que les personnes impliquées dans la découverte de têtes de cochons devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et en Île-de-France «sont mandatés pour commettre ces actions et repartent dans leur pays». L'hypothèse d'une ingérence étrangère semble donc prendre de l'ampleur dans cette affaire.

Cette action «ressemble étrangement aux actions qu’il y a eues précédemment avec ces mains rouges apposées sur un certain nombre de lieux de culte juifs, sur le mur de la Shoah. On a eu d’autres actions de tags dans Paris, souvent la nuit et on a pu établir qu’il s’agissait d’ingérences étrangères», a-t-il poursuivi. 

Pour rappel, ce mardi 9 septembre, des têtes de cochon ont été découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées de la région parisienne. Au total, ce sont neuf mosquées qui ont été visées. 

