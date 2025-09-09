Toute l’actu en direct 24h/24
Des têtes de cochon découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et en Île-de-France, une enquête ouverte

Plusieurs mosquées ont été visées par cet acte. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans une publication sur le réseau social X, le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez a indiqué que des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne. Une enquête a été ouverte. 

La sidération règne. Ce mardi 9 septembre, le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez a indiqué sur le réseau social X que des têtes de cochon ont été retrouvées «ce matin tôt» devant plusieurs mosquées parisiennes et franciliennes. 

«Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects», a ajouté le préfet de Police de Paris, annonçant qu’«une enquête a immédiatement été ouverte». 

D’après le parquet de Paris à CNEWS, ces têtes de cochon ont notamment été découvertes dans la capitale, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. 

Selon le ministère public, trois découvertes ont été faites à Paris, «devant une mosquée rue Marey dans le 20e arrondissement, une autre face à une mosquée du 15e arrondissement, et une troisième dans une valise dans le 18e arrondissement».

Mouvement du 10-Septembre : «80.000 gendarmes et policiers» seront mobilisés et «aucune violence» ne sera tolérée, prévient Bruno Retailleau

Un découverte similaire a été également faite à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, et à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le parquet de Paris précise que «sur l'un des lieux, le mot "Macron" a été peint en bleu». 

«La brigade criminelle de la préfecture de police de Paris a été saisie d’une enquête pour provocation à la haine aggravé par la discrimination en raison de l’appartenance à une race ou religion», a conclu le ministère public.

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a réagi sur le réseau social X, apportant son «soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables».

«S’en prendre à des lieux de culte est d’une lâcheté insondable», a-t-il ajouté. 

De son côté, la grande mosquée de Paris a dénoncé une «triste étape» de haine antimusulmane.

