Retraite progressive : tout savoir sur ce nouveau régime

Depuis ce 1er septembre, l’âge requis pour bénéficier de la retraite progressive a été avancé à 60 ans. Ce dispositif permet en fin de carrière de travailler à temps partiel, tout en touchant une partie de ses pensions, jusqu’à l’âge légal de la retraite.

En cette rentrée 2025, le dispositif de retraite progressive est désormais accessible dès 60 ans. Anciennement fixée deux ans avant l’âge légal de la retraite, depuis septembre 2023, cette dernière est avancée donc de deux ans, depuis ce premier jour du mois de septembre 2025.

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Qui peut en bénéficier ? Comment faire pour l’avoir ? On répond à toutes vos interrogations.

Une transition en douceur vers la retraite

Instauré en 1988, ce dispositif permet de ralentir son rythme de travail tout en percevant une partie de ses pensions, et cela, jusqu’à l’âge de départ officiel fixé à 64 ans. Toutes les personnes, donc nées le 1er septembre 1965 et après, peuvent et pourront en bénéficier pleinement.

Ce mécanisme répond à différentes et nombreuses problématiques telles que la pénibilité au travail et les soucis de santé liés au métier. Ce dernier est calculé en fonction du pourcentage de temps de travail réduit. Par exemple, un salarié avec une retraite progressive d’un temps partiel à 70% bénéficie de 30% du montant de sa pension retraite. Pour cela, il faut que la durée de l’activité soit comprise entre 40% et 80% du temps complet.

Qui peut bénéficier de cette nouvelle retraite progressive ?

Pour y être éligible, il faut remplir plusieurs conditions, à commencer par être âgé d’au moins 60 ans. Il est également nécessaire d’avoir validé au moins 150 trimestres au cours de sa carrière, soit à peu près 37 années de cotisations dans un ou plusieurs régimes de retraites.

Mais ces critères d’éligibilité ne sont pas suffisants. La catégorie professionnelle joue également, car tous les corps de métier n’y ont pas accès. Néanmoins, un large éventail de travailleurs français est concerné. Cela inclut l’ensemble des assurés sociaux, qu’ils relèvent du régime général, des régimes spéciaux, de la fonction publique, des régimes agricoles. Les régimes propres aux professions libérales et aux avocats, ainsi que les agents des collectivités territoriales et les ouvriers des établissements publics sont aussi compris.

Comment effectuer la demande ?

Si vous êtes concernés par cette nouveauté, vous devrez pour le moment en faire la demande sur papier. Le service permettant de le faire en ligne n’est pas encore accessible pour les nouveaux bénéficiaires. Le temps d’effectuer des mises à jour informatiques, ce dernier sera opérationnel à partir du 25 novembre.

La demande doit évidemment comporter différents documents. Pour cela, il vous faudra une attestation de l’employeur précisant le travail, les pièces justificatives classiques (carte d’identité, relevé de carrière…) et remplir un formulaire spécifique disponible sur le site de l’Assurance retraite. La demande de retraite progressive doit être effectué au plus tôt cinq mois avant la date souhaitée.

Et si vous êtes curieux ou que vous voulez en savoir un peu plus sur vos droits à la retraite progressive, il est possible de réaliser une simulation personnalisée par le biais de votre compte retraite, sur Info-retraite.fr.