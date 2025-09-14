Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Avec mes collègues du groupe des Patriotes, nous avons déposé contre la Commission européenne une motion de censure», annonce Jordan Bardella

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Avec mes collègues du groupe des Patriotes, nous avons déposé contre la Commission européenne une motion de censure», a annoncé Jordan Bardella, ce dimanche 14 septembre à l'occasion du meeting de clôture des Universités d'été du Rassemblement national à Bordeaux. L'eurodéputé souhaite ainsi renverser Ursula von der Leyen, présidente de la Comission depuis 2019.

Jordan BardellaCommission européenneUrsula von der Leyen

À suivre aussi

Meeting du RN : «Chaque année, 4 milliards d'euros sont engloutis par l'audiovisuel public. Nous le privatiserons», promet Jordan Bardella
Meeting du RN : «Vous êtes la France qui ne renonce pas. Plus que jamais, vous êtes debout pour votre avenir», martèle Jordan Bardella
RN : Bordeaux accueille le meeting de rentrée de Jordan Bardella et Marine Le Pen ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités