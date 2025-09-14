«Avec mes collègues du groupe des Patriotes, nous avons déposé contre la Commission européenne une motion de censure», annonce Jordan Bardella

«Avec mes collègues du groupe des Patriotes, nous avons déposé contre la Commission européenne une motion de censure», a annoncé Jordan Bardella, ce dimanche 14 septembre à l'occasion du meeting de clôture des Universités d'été du Rassemblement national à Bordeaux. L'eurodéputé souhaite ainsi renverser Ursula von der Leyen, présidente de la Comission depuis 2019.