Grève du 18 septembre : transports, écoles, pharmacies... A quoi faut-il s'attendre ?

Dans le domaine de l’éducation, le mouvement de contestation devrait également être largement suivi ce jeudi. [Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après une première mobilisation contre le projet de budget du gouvernement le 10 septembre, une journée de grève est prévue ce jeudi. Les principaux syndicats des transports en commun, des écoles, de la fonction publique ou des professionnels de la santé seront mobilisés.

D’importantes perturbations sont à prévoir dans l’Hexagone ce jeudi. Alors que la première journée de mobilisation contre le projet de budget du gouvernement a attiré plus de 200.000 personnes à travers toute la France le 10 septembre dernier, une journée de grève est prévue ce jeudi.

Cette dernière devrait impacter de nombreux secteurs aux quatre coins du pays.

Des difficultés attendues dans les transports

Trois syndicats de la SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots, ont appelé à la grève dans un communiqué commun. 

A noter également que les quatre principaux syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi, ce qui pourrait laisser présager de perturbations sur le réseau mais aussi tout au long de la semaine.

Outre la capitale, qui devrait être particulièrement affectée par le mouvement de grève dans les transports en commun, les grandes villes de France devraient aussi être paralysées dans ce secteur.

Voici les 6 pays en Europe comptant le plus de jours de grève, selon une étude

Le plan détaillé des différentes lignes de transports en commun impactées par cette grève sera connu mardi soir.

Une grève à prévoir dans les écoles, collèges et lycées

Dans le domaine de l’éducation, le mouvement de contestation devrait également être largement suivi. Plusieurs syndicats, dont la CGT‘Éducation, ont appelé à suivre le mouvement social pour demander notamment une hausse des salaires et une augmentation globale du budget de l’Éducation nationale.

Selon RTL, «de nombreuses écoles primaires et collèges risquent d’être partiellement ou totalement fermées» en raison de la mobilisation exceptionnelle des professionnels de l’enseignement privé.

Un appel à la grève lancé par le personnel médical

De son côté, la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) a également lancé un appel à la grève faisant part d'une attente «d’un véritable engagement» de la part du gouvernement concernant le réseau France Santé censé proposer une offre de santé à moins de 30 minutes pour chaque Français.

Outre les pharmaciens, les kinésithérapeutes libéraux ont aussi été appelés à se mobiliser par leur principal syndicat, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Les professionnels de l’énergie dans la rue

Les principales organisations syndicales du secteur de l’énergie, à l’image de la CGTG en Guadeloupe, seront aussi de la partie.

Cette dernière a notamment mis en avant les requêtes d’une augmentation salariale de 9 % et d’un abaissement de la TVA de 20 % à 5,5 %.

Les agriculteurs mobilisés le 26 septembre

Arnaud Rousseau, le patron du syndicat agricole FNSEA, a annoncé dans les colonnes du JDD une «grande journée d’action» le vendredi 26 septembre.

Ce dernier a notamment pointé du doigt l’accord de libre-échange Mercosur et les droits de douane imposés cet été par le gouvernement Trump.

Le président du MEDEF menace d’une grève

Dans un entretien accordé samedi au Parisien, le président du Medef, Patrick Martin, a assuré que «si la fiscalité augmente, les chefs d’entreprise se mobiliseront massivement».

«On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d’entreprise de tout profil, en termes de taille, de secteur d’activité, d’origine territoriale pour bien signifier que nous refusons d’être la variable d’ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l’économie et à l’intérêt du pays, dans lequel nous jouons un rôle important», a précisé ce dernier. 

