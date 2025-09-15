Grève du 18 septembre : transports, écoles, pharmacies... A quoi faut-il s'attendre ?

Après une première mobilisation contre le projet de budget du gouvernement le 10 septembre, une journée de grève est prévue ce jeudi. Les principaux syndicats des transports en commun, des écoles, de la fonction publique ou des professionnels de la santé seront mobilisés.

D’importantes perturbations sont à prévoir dans l’Hexagone ce jeudi. Alors que la première journée de mobilisation contre le projet de budget du gouvernement a attiré plus de 200.000 personnes à travers toute la France le 10 septembre dernier, une journée de grève est prévue ce jeudi.

Cette dernière devrait impacter de nombreux secteurs aux quatre coins du pays.

Des difficultés attendues dans les transports

Trois syndicats de la SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots, ont appelé à la grève dans un communiqué commun.

3 syndicats de la SNCF, CGT, UNSA et CFDT ont lancé cet été des appels à la grève pour les 10 et 18 septembre 2025 afin de protester contre l'austérité budgétaire dans le secteur des transports, la suppression des jours fériés et dénoncer la pénibilité au travail des cheminots. pic.twitter.com/6jZHm9zybp — Le Ferroviphile (@Cheminot_du_75) September 7, 2025

A noter également que les quatre principaux syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour ce jeudi, ce qui pourrait laisser présager de perturbations sur le réseau mais aussi tout au long de la semaine.

Outre la capitale, qui devrait être particulièrement affectée par le mouvement de grève dans les transports en commun, les grandes villes de France devraient aussi être paralysées dans ce secteur.

Le plan détaillé des différentes lignes de transports en commun impactées par cette grève sera connu mardi soir.

Une grève à prévoir dans les écoles, collèges et lycées

Dans le domaine de l’éducation, le mouvement de contestation devrait également être largement suivi. Plusieurs syndicats, dont la CGT‘Éducation, ont appelé à suivre le mouvement social pour demander notamment une hausse des salaires et une augmentation globale du budget de l’Éducation nationale.

Construisons ensemble la mobilisation pour le 18 septembre et après ! La CGT Educ'action77 appelle l'ensemble des personnels à se mettre massivement en grève à partir du 18 septembre ! ✊#CGT#greve#18septembrepic.twitter.com/kS1uNAJZ1D — CGT éducation 77 (@cgteducation77) September 12, 2025

Selon RTL, «de nombreuses écoles primaires et collèges risquent d’être partiellement ou totalement fermées» en raison de la mobilisation exceptionnelle des professionnels de l’enseignement privé.

📢Toutes et tous en grève le 18 septembre !

🔴 Pour nos salaires, pour nous retraites, pour de meilleures conditions de travail et d'enseignement ! #18septembre2025#grève#CGTpic.twitter.com/bE7I9WUBg4 — CGT Enseignement Privé (@CGT_EP) September 14, 2025

Un appel à la grève lancé par le personnel médical

De son côté, la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) a également lancé un appel à la grève faisant part d'une attente «d’un véritable engagement» de la part du gouvernement concernant le réseau France Santé censé proposer une offre de santé à moins de 30 minutes pour chaque Français.

En plus de cesser de fragiliser notre réseau officinal, nous attendons de vous un véritable engagement. Les pharmaciens et leurs équipes seront dans la rue ce jeudi 18 septembre : il est temps de passer des promesses aux actes. pic.twitter.com/42R9Bfj32c — FSPF (@fspfsyndicat) September 13, 2025

Outre les pharmaciens, les kinésithérapeutes libéraux ont aussi été appelés à se mobiliser par leur principal syndicat, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Les professionnels de l’énergie dans la rue

Les principales organisations syndicales du secteur de l’énergie, à l’image de la CGTG en Guadeloupe, seront aussi de la partie.

🚩Mobilisation du 18 septembre : L’appel de notre Organisation Syndicale ⤵️ pic.twitter.com/etUeKK2qKN — Jimmy THELEMAQUE (@ThelemaqueJimmy) September 12, 2025

Cette dernière a notamment mis en avant les requêtes d’une augmentation salariale de 9 % et d’un abaissement de la TVA de 20 % à 5,5 %.

Les agriculteurs mobilisés le 26 septembre

Arnaud Rousseau, le patron du syndicat agricole FNSEA, a annoncé dans les colonnes du JDD une «grande journée d’action» le vendredi 26 septembre.

Face à une concurrence déloyale et à des contraintes toujours plus lourdes : défendre ceux qui nous nourrissent c’est défendre notre souveraineté alimentaire. 🇫🇷



Le 26 septembre prochain, nous appelons à la mobilisation.

Entretien d’@rousseautrocy pour le JDD ⤵️ https://t.co/NiTif53vJV — La FNSEA (@FNSEA) September 14, 2025

Ce dernier a notamment pointé du doigt l’accord de libre-échange Mercosur et les droits de douane imposés cet été par le gouvernement Trump.

Le président du MEDEF menace d’une grève

Dans un entretien accordé samedi au Parisien, le président du Medef, Patrick Martin, a assuré que «si la fiscalité augmente, les chefs d’entreprise se mobiliseront massivement».

Les entreprises françaises sont déjà parmi les plus taxées de l’OCDE.⁰Plus d’impôts = moins d’investissement, moins d’emplois, moins de croissance.

Notre pays a besoin de confiance et de stabilité, pas de nouvelles charges.⁰#Économie#Entreprises

Je le dis clairement : si la… — Patrick Martin (@PatrickMartin_1) September 13, 2025

«On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé, sous forme de meeting, des milliers de chefs d’entreprise de tout profil, en termes de taille, de secteur d’activité, d’origine territoriale pour bien signifier que nous refusons d’être la variable d’ajustement de politiques qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l’économie et à l’intérêt du pays, dans lequel nous jouons un rôle important», a précisé ce dernier.