«Un acte de malveillance» : les perturbations sur la ligne Bordeaux-Toulouse liées à quatre incendies potentiellement volontaires

Les incendies ont causé de fortes perturbations sur le réseau SNCF. [Christophe ARCHAMBAULT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé entre Bordeaux et Toulouse, en raison de quatre incendies survenus à proximité des voies ferrées et potentiellement liés à un acte «volontaire», selon le parquet de Bordeaux. 

Un acte potentiellement criminel ? Ce dimanche 14 septembre au matin, entre 8h et 9h, quatre départs de feu ont été constatés près des voies ferroviaires dans trois communes situées au sud de Bordeaux, a affirmé le procureur de la République de la ville, Renaud Gaudel, dans un communiqué. 

«Au regard de la concomitance de ces quatre incendies, le caractère volontaire de ces derniers est largement privilégié», a-t-il déclaré, ouvrant au passage une enquête pour «dégradation par incendie». 

De son côté, la SNCF a également affirmé «suspecter un acte de malveillance» que «l'enquête judiciaire devra confirmer». 

Plusieurs trains annulés

Les différents feux ont tous été éteints par les pompiers en fin de matinée, mais ces derniers ont entraîné de très fortes perturbations sur le réseau ferroviaire notamment entre Bordeaux et Toulouse jusque dans la soirée.  

L’un des trajets Bordeaux-Paris parti à 10h ce dimanche matin, affichait un retard estimé à plus de 7h.

Plusieurs trains ont été annulés entre les deux villes du sud-ouest de la France et d'autres ont été détournés par la voie sud via Dax et Tarbes ou remplacés par des autocars de substitution, avec plusieurs heures de retard, a précisé la SNCF. 

Sur le même sujet Mouvement social : les trois principaux syndicats de la SNCF appellent à manifester le 18 septembre Lire

Les usagers impactés se sont vus proposer des remboursements des billets sans frais. Selon la compagnie ferroviaire, une reprise normale du trafic devait avoir lieu ce lundi matin, après une nuit de réparations.

