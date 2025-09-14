Toute l’actu en direct 24h/24
«Jusqu'à sept heures de retard» : pourquoi le trafic SNCF est-il très perturbé près de Bordeaux ce dimanche ?

Le trafic est toujours fortement perturbé dans la région, notamment entre Bordeaux et Toulouse, et le restera jusqu’à ce soir, annonce la SNCF. ©Pixabay/inkflo
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une journée difficile pour les Bordelais. Depuis ce matin, le trafic est fortement perturbé près de Bordeaux à cause d’un incendie qui s’est déclenché proche des voies ferrées au sud de la ville. Un trafic qui est toujours au ralenti à l’heure actuelle.

Une perturbation qui s'est étirée durant toute la journée. Alors que, hasard du calendrier, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont choisi Bordeaux pour la rentrée politique du RN ce dimanche, un incendie est survenu dans la matinée près des voies ferrées au sud de la ville.

«Un incendie s’est déclaré aux abords des voies à Saint-Médard, entre Agen et Bordeaux. La circulation des trains est interrompue sur cette portion de la ligne», prévient le site de la SNCF.

Les pompiers ont été mobilisés dès 8h30 après le départ de feu, dont l'origine serait l'embrasement d'un câble électrique. Ces derniers ont déploré un «impact sur plusieurs kilomètres» à leur arrivée sur place, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Une reprise attendue dans la soirée

Le trafic est toujours fortement perturbé dans la région, notamment entre Bordeaux et Toulouse, et le restera jusqu’à ce soir, annonce la SNCF. L’un des trajets Bordeaux - Paris parti à 10h ce matin, affichait un retard estimé à plus de 7h.

Le train a dû «emprunter un itinéraire de contournement au départ de Toulouse via Dax, pour rejoindre Bordeaux-Saint-Jean.» Un autre trajet Bordeaux - Paris a été supprimé. Enfin certains axes locaux sont perturbés : entre Bordeaux et Langon (Gironde) et entre Langon et Agen (Lot-et-Garonne).

La compagnie ferroviaire incite les usagers à reporter leur voyage sur cette ligne, en proposant des remboursements de billets. La reprise normale du trafic est attendue dans la soirée, a estimé la SNCF à la mi-journée.

