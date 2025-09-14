SNCF : le trafic perturbé entre Dijon et Besançon suite à des vols de câbles

En raison d'un important vol de câbles survenu ce dimanche 14 septembre après-midi, le trafic de nombreux trains sur les réseaux SNCF de Bourgogne-Franche-Comté a été fortement perturbé.

De nouveaux vols de câbles. Après l'Alsace, c'est légèrement plus au sud-ouest, entre Besançon et Dijon, que le trafic des trains a été fortement perturbé, ce dimanche 14 septembre après-midi.

Après le vol de câbles de signalisation en cuivre, huit à dix trains ont été supprimés. Les faits ont débuté en début d'après-midi, lorsque la SNCF a remarqué des premiers câbles dérobés, sur la ligne Dijon-Belfort, entre Dole et Orchamps, sans que le trafic ne soit pour autant perturbé.

Un peu plus tard, un second vol s'est produit, cette fois sur la ligne Dijon-Besançon. Encore une fois, ce sont des câbles de signalisation, contenant du cuivre, qui ont été sectionnés au niveau du tunnel de Champvans, rapportent nos confrères d'Ici Besançon. De quoi empêcher toute circulation des trains.

📣 #InfoTraficTRAINMobigo



📍 Dijon ⇄ Besançon



⚠️ Vols de câbles entre Saint-Vit et Champvans, trafic interrompu dans les 2 sens.



👷 Nos équipes techniques sont en cours d'intervention.



🕖 Rétablissement prévu vers 19h00.



🚆 Restez attentif aux annonces en gare et vérifiez… pic.twitter.com/oypsuAhsI2 — TRAIN Mobigo par SNCF Voyageurs (@TER_BFC_Trafic) September 14, 2025

«La signalisation revêt un aspect sécuritaire, on est obligé de stopper le trafic en cas de dommages trop important», s'est désolé SNCF réseau.

«Depuis 14h, nos agents essayent de régler le problème, mais ce n'est pas évident. Il faut chercher les câbles endommagés, évaluer les dégâts et réparer. Ensuite il y a encore toute une série de tests à faire», a continué de préciser SNCF réseau.

Trois hommes interpellés

Peu de temps après le second vol, à proximité du tunnel où les câbles ont été volés, les gendarmes du Doubs ont interpellé trois hommes. Selon la SNCF, les deux vols seraient liés.

Si entre huit et dix trains sont concernés par cette interruption du trafic, des solutions de substitution ont été mises en place : quatre bus mobilisés, trois au départ de la gare de Besançon et un de Dijon.