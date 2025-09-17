Toute l’actu en direct 24h/24
Grève du 18 septembre : Bruno Retailleau attendu dans une cellule de crise ce jeudi

Bruno Retailleau pourrait prendre la parole vers 11h.
Le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau participera à une cellule interministérielle de crise relative à la journée de mobilisation organisée ce jeudi 18 septembre. Des débordements provoqués par des éléments radicaux sont à craindre. 

Une journée qui sera suivie avec une grande attention. Ce jeudi, à l’appel de l’intersyndicale, des mobilisations et manifestations seront organisées dans toute la France. Alors que le trafic s’annonce très perturbé dans les transports franciliens, que de nombreuses écoles seront fermées, le regard est également porté sur les débordements. 

De ce fait, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur démissionnaire se rendra à 10h à la cellule interministérielle de crise. Une prise de parole est d’ailleurs prévue aux alentours de 11h. 

Une «menace hybride» 

Une semaine après les mobilisations du mouvement «Bloquons tout», le 10 septembre dernier, la présence d’éléments radicaux est prise au sérieux par les autorités. 

Pour cette journée de mobilisation, les services de renseignement évoquent une «menace hybride», c'est-à-dire des actions coups de poing dès la veille au soir ou tôt le matin, une partie syndicale constituée des cortèges classiques et une séquence «plus politique» emmenée par des «militants de La France insoumise» notamment. 

Le dispositif de sécurité sera du même ordre que celui mis en place le 10 septembre, soit environ 80.000 policiers et gendarmes accompagnés du déploiement des engins blindés Centaure de la gendarmerie et de canons à eau. 

Ce mercredi, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez s’est dit «très inquiet» de la présence de casseurs. Les services estiment que la participation sera nettement plus élevée que le 10 septembre et pourrait atteindre plus de 400.000 personnes, contre 200.000 recensées par le ministère de l'Intérieur mercredi dernier. 

«Entre 150 et 300» éléments radicaux du type Black Blocs pourraient être présents dans les manifestations dans les grandes villes, selon les services qui envisagent en outre des actions coups de poing à l'appel du mouvement «Bloquons tout».

