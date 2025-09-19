Attentat antisémite de la rue des Rosiers en 1982 : Hicham Harb, le Palestinien suspecté d'être le cerveau du commando, a été interpellé

Ce vendredi, Emmanuel Macron s'est réjoui de «l'excellente coopération avec l'Autorité palestinienne» après l'arrestation d'un Palestinien, surnommé Hicham Harb, suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers qui avait fait six morts en 1982 à Paris.

Nouveau rebondissement dans ce drame, 43 ans après. Ce vendredi, Emmanuel Macron a annoncé, sur X, l'arrestation d'un Palestinien en Cisjordanie, surnommé Hicham Harb, suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat antisémite rue des Rosiers qui avait fait six morts en 1982 à Paris.

«Nous travaillons ensemble à une extradition rapide. Alors qu’une partie des suspects vont être renvoyés en Cour d’assise, c’est un pas supplémentaire pour le droit et la vérité», a écrit le chef de l'État, sur X.

43 ans après l’attentat terroriste antisémite de la rue des Rosiers, qui avait endeuillé notre Nation en faisant 6 morts et 19 blessés, un suspect dont la France demandait sans relâche l’arrestation et l’extradition a été arrêté en Cisjordanie par les services palestiniens.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Seulement deux suspects avaient été mis en examen

Selon le Parquet national antiterroriste (Pnat), l’Autorité palestinienne a informé la France mercredi soir, par courrier officiel, de l’arrestation en Cisjordanie de l’un des principaux suspects de l’attentat antisémite de la rue des Rosiers (Paris IVe), le 9 août 1982.

Hicham Harb, 70 ans, visé par un mandat d'arrêt international émis il y a dix ans, est l'un des six hommes renvoyés fin juillet devant la cour d'assises spéciale de Paris pour cet attentat antisémite.

Ce rebondissement inattendu, rendu public à trois jours de la reconnaissance annoncée, lundi prochain, par la France d'un État de Palestine, ouvre la voie à la comparution du septuagénaire, s'il venait à être extradé.

Sur les six suspects renvoyés devant la justice plus de quarante ans après les faits, deux sont mis en examen, dont Abou Zayed, qui était jusqu'alors le principal suspect entre les mains de la justice, et Hazza Taha. Les quatre autres faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt.

six personnes tuées et 22 blessées

Pour rappel des faits, le 9 août 1982, six personnes ont été tuées et 22 blessées dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg puis dans une fusillade dans le quartier du Marais, perpétrée par un commando de trois à cinq hommes.

L'attentat a été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d'Abou Nidal, groupe palestinien dissident de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).