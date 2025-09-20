Morningstar DBRS abaisse à son tour la note française

L’agence de notation Morningstar DBRS a abaissé la note souveraine de la France, une décision justifiée par le contexte budgétaire et politique français.

L’agence de notation Morningstar DBRS à dégradé ce vendredi 19 septembre la note souveraine de la France. Cette décision fait passer la note de AA+ à AA et s’explique par une trajectoire «d'assainissement budgétaire» plus lente que prévue, mais assortie d'une perspective «stable», selon un communiqué publié par l’agence. Morningstar DBRS assure qu'à l'appui de la documentation sur l'exécution du budget, il existe des «risques élevés» que la France n'atteigne pas ses objectifs budgétaires ces prochaines années, rappelant que le déficit public du pays était le plus important de la zone euro en 2024, à 5,8% du PIB.

La situation politique est elle aussi citée comme l’une des raisons de cette dégradation : «l'abaissement de la note souveraine française reflète les défis posés par la fragmentation politique et l'instabilité gouvernementale accrue depuis les élections législatives de juillet 2024 avec un Parlement sans majorité», détaille l'agence de notation dans un communiqué. Selon l'agence canadienne, cette absence de «consensus politique» politique «entrave la capacité du gouvernement à prendre des mesures budgétaires décisives».

Une note déjà dégradée par Fitch

En dépit de l'incertitude budgétaire, et pour justifier le changement de sa perspective de «négative» à «stable», Morningstar DBRS avance plusieurs atouts de la deuxième économie de la zone euro, forte d'une «économie riche et diversifiée, d'institutions publiques solides, d'une gestion rigoureuse de la dette» et d'un système bancaire «globalement solide».

Il y a une semaine, l'agence de notation Fitch avait déjà abaissé la note souveraine de la France à A+, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et pour les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics.

Dressant un constat sévère de la situation des finances publiques, elle avait jugé improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029, comme l'ambitionnait le gouvernement sortant pour remettre la France dans les clous européens.

