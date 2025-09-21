Budget 2026 : qu’est-ce que l’impôt sur la fortune financière, que Marine Le Pen souhaite créer ?

Cheffe de file du Rassemblement national à l’Assemblée, Marine Le Pen poursuit la présentation de son impôt sur la fortune financière. Une version revisitée de l'ancien ISF et différente de l'actuel IFI qu'elle considère comme plus juste.

Financer des politiques utiles. Marine Le Pen avait déjà évoqué son impôt sur la fortune financière le 16 septembre dernier sur CNEWS. Ce dimanche 21 septembre, elle en a poursuivi l’exposé dans les colonnes du JDD.

«Avoir une très grosse fortune n’est pas un totem d’immunité», avait ainsi déclaré Marine Le Pen sur notre antenne. Une position que défend donc fermement la députée du Pas-de-Calais avec sa proposition d’impôt sur la fortune financière.

«Il serait calqué sur l’ancien ISF (Impôt sur la fortune), mais avec une grande différence : la résidence principale ou unique en serait exclue», a-t-elle expliqué au JDD, estimant que «ce bien d’enracinement ne doit pas être fiscalisé.»

Par ailleurs, contrairement à la taxe Zucman, «nous excluons aussi les biens professionnels», a poursuivi Marine Le Pen. Une exclusion, qui selon elle, permettrait d’encourager «l’investissement dans les PME et les ETI, 75% des parts détenues dans ces entreprises seraient exonérées.»

De plus, le nouvel impôt de Marine Le Pen rapporterait environ 3 milliards d’euros par an et permettrait selon elle de financer «la part fiscale pleine dès le deuxième enfant» qui entrainerait une baisse des impôts des familles.

En parallèle de ce nouvel impôt, Marine Le Pen avait expliqué sur CNEWS sa volonté de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. «Cela dépossède les Français du patrimoine immobilier de notre pays au bénéfice des assurances, des fonds de pension américains où je ne sais quoi d'autre. Les Français doivent rester propriétaires de leur patrimoine», avait-elle martelé.