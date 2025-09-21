Un «discours fondateur» : Gabriel Attal fait sa rentrée ce dimanche, à Arras

Gabriel Attal organise ce dimanche sa première rentrée politique à la tête du parti présidentiel Renaissance à Arras. L'ancien Premier ministre en profitera pour délivrer un discours «fondateur», selon ses proches.

C’est un «discours fondateur d'un homme libre» que Gabriel Attal s’apprête à prononcer ce dimanche à Arras, pour la rentrée politique du parti Renaissance. L’ex-Premier ministre prendra la parole à 14h45 et livrera «une forme de mea-culpa et une projection sur la manière d'exercer le pouvoir» depuis 2017.

Il marquera sa volonté de «totalement changer de modèle économique, social, environnemental, sur les relations internationales» et «sur la sécurité», le tout renforcé par des changements «institutionnels et constitutionnels», a expliqué cette semaine son entourage.

La tête tournée vers l'élection présidentielle

Cette rentrée politique intervient alors que Renaissance est de nouveau au cœur de l'équation politique, avec l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Le parti macroniste retrouve les commandes de Matignon pour la première fois depuis le départ de Gabriel Attal le 5 septembre 2024.

Mais l'ancien ministre des Armées, issu des rangs du parti Renaissance, est engagé dans une équation complexe : la recherche d'un accord avec le Parti socialiste pour éviter une censure, ou la formation d'un gouvernement avec la droite et le bloc central, à l'instar de François Bayrou.

Gabriel Attal, qui a pris la tête du parti fondé par Emmanuel Macron en décembre 2024 et qui préside le groupe macroniste à l’Assemblée, est aujourd’hui résolument tourné vers la prochaine élection présidentielle.

Mais avant de penser à 2027, Gabriel Attal devra se concentrer sur les élections municipales. Le parti, qui souffre d’un faible ancrage local, n’a par exemple pas encore tranché entre un soutien à Rachida Dati, une candidature autonome au premier tour, voire un soutien à la candidature de Pierre-Yves Bournazel (Horizons) pour la capitale.