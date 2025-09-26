Réforme des retraites, taxe Zucman, nouveau gouvernement... Sébastien Lecornu détaille sa feuille de route

Deux semaines après sa nomination, Sébastien Lecornu a répondu aux questions des journalistes du Parisien. Le nouveau Premier ministre a esquissé sa feuille de route tout en donnant sa position sur les différents sujets d’actualité.

C’est une prise de parole qui se faisait attendre. Sébastien Lecornu a mis fin à une période de diète médiatique dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 26 septembre. Dans cette interview fleuve, le Premier ministre a fait savoir que la formation du gouvernement interviendrait avant le début des travaux parlementaires, soit au début du mois d'octobre. L’ancien ministre de la Défense a aussi plaidé pour une nouvelle implication des ministres. «Les ministres devront savoir négocier et revenir au travail parlementaire d’autrefois, c’est-à-dire le dialogue et aller chercher des compromis en séance jusqu'à tard dans la nuit. Et je montrerai l’exemple», a-t-il déclaré.

Un budget qui devrait atteindre 4.7 % de déficit public

Sébastien Lecornu a également détaillé ses propositions pour le budget. «Je présenterai un projet robuste aux alentours de 4,7 % (de déficit)», au lieu de 4,6 % comme le prévoyait son prédécesseur François Bayrou. «J'ai décidé de ne pas imposer aux Français de renoncer à deux jours fériés sans être rémunérés. C’est pleinement compatible avec l’objectif de 3 % en 2029 qui reste inchangé», a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Le Premier ministre envisage dans ce projet de budget de réduire de six milliards d’euros le train de vie de l’État «qui doit donner l’exemple». «Il y a des attentes sociales fortes dans notre pays, il est donc hors de question de préparer un budget d’austérité et de régression sociale», a rapporté Sébastien Lecornu. Ce dernier a également affirmé être moins alarmiste que son prédécesseur. «Le FMI n’était pas aux portes de Bercy», a assuré le nouveau Premier ministre.

Pas de suspension de la réforme des retraites

Revendication principale des syndicats, la suspension de la réforme des retraites n’a pas été retenue. «Ça ne réglerait aucun des problèmes» que sont pour lui la situation des femmes et la pénibilité au travail. Le nouveau Premier ministre considère cependant que la réforme Borne n’est pas «achevée» mais estime que «personne ne veut d’un nouveau conclave sur les retraites». Sur l’éventualité d’une réforme de l’assurance-chômage, Sébastien Lecornu a simplement dit souhaiter s’y «atteler en priorité avec les partenaires sociaux».

Longuement commentée dans les médias ces dernières semaines, et demandée par une partie de la gauche, Sébastien Lecornu a précisé qu’il ne croyait pas que la taxe Zucman sur les hauts patrimoines soit «la bonne réponse», car il ne «veut pas» augmenter les impôts «globalement». Il a ensuite écarté la possibilité d’un retour de l’ISF. La question de la justice fiscale serait quand même intégrée au budget, selon le Premier ministre. «Je ferai donc une proposition de budget dans laquelle certains impôts augmenteront, mais d’autres diminueront», a lancé Sébastien Lecornu.

Sur la participation du Parti socialiste au gouvernement, il a été plus précis. «Je ne veux pas de débauchage de personnalité issue d’une formation politique qui ne soutiendrait pas le gouvernement», a assuré le nouveau locataire de Matignon. Toutefois, Sébastien Lecornu a appelé au dialogue. «Je tends la main à tous les parlementaires, et en particulier à ceux du Parti socialiste, parti qui a donné deux présidents à la France. C’est un moment de responsabilité entre partis de gouvernement car personne n’aura raison seul», a conclu le nouveau Premier ministre.