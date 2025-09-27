Troubles de la vue chez l’enfant : voici les 8 signes qui doivent vous alerter

Le trouble de la vue n'est pas à prendre à la légère et nécessite une prise en charge rapide, notamment chez les enfants. Certains signes doivent pousser à consulter.

Si votre enfant décroche à l'école sans raison apparente, il a peut-être un trouble de la vue, un mal à prendre très au sérieux. Quelques jours après la rentrée scolaire 2025, l’Association nationale pour l’amélioration de la vue (AsnaV) a alerté «sur le relâchement des dépistages visuels et des consultations ophtalmologiques des enfants».

7% des parents n’ont jamais fait réaliser de dépistage visuel à leurs enfants, selon le baromètre de la santé visuelle 2025. Et parmi ceux qui l’ont fait, 16% déclarent ne pas avoir consulté un spécialiste de la vue malgré un dépistage positif. Un taux en hausse de 8 points par rapport au précédent baromètre.

Le défi à relever pour les parents est conséquent puisqu'il n'est pas toujours évident de déceler un problème de vue chez son enfant. D'autant qu'un enfant qui voit mal ne s'en plaindra que très rarement, bien souvent car il n'en est pas conscient.

D'où l'importance de faire régulièrement vérifier la vue de son enfant, au moins chez le médecin traitant, qui pourra faire des tests pour s'assurer que tout va bien. Mais l'AsnaV appelle aussi les parents et les enseignants à être vigilants à ces signes, qui peuvent alerter.

Baisse de la concentration

Un enfant qui devient distrait, moins concentré, voire dissipé, sans raison apparente souffre peut-être de troubles de la vue qui causent ce décrochage.

Fatigue

Un enfant qui voit mal va forcer davantage, ce qui provoquera chez lui de la fatigue.

Difficulté à lire ou écrire

Un enfant qui a des difficultés à écrire et/ou à lire n'est pas forcément le signe d'un retard scolaire, mais il peut être celui d'un trouble de la vue, il est important de faire la différence.

Maux de tête

Ils vont souvent de pair avec la fatigue, un enfant qui force sur sa vue se fatigue et peut donc avoir des maux de tête, ils sont même fréquents dans cette situation.

Tendance à froncer les sourcils

C'est le réflexe typique pour essayer de mieux voir. En plissant les yeux ou en fronçant les sourcils, on réduit la quantité de lumière qui arrive dans l'œil. Cette réduction de l'ouverture permet de rendre la vision plus nette de manière temporaire.

Troubles posturaux

Par réflexe, pour compenser une mauvaise vision, le corps va adopter des postures visant à tenter de rétablir la situation, comme une asymétrie des épaules ou du bassin, un pied qui s'affaisse, la tête qui penche.

Déséquilibres et maladresses

Le trouble de la vue peut également causer des problèmes d'équilibre et de la maladresse, en raison d'une mauvaise appréciation des reliefs.

Fautes d'inattention

Un enfant qui voit mal sera moins attentif et fera des fautes provoquées par cette inattention. Il manifestera également moins d'intérêt pour l'environnement qui l'entoure.