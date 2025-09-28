Sondage : 86% des Français estiment qu’il faut emprisonner tous les étrangers sous OQTF auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce dimanche 28 septembre, révèle que 86% des Français sont favorables à l’emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d’une OQTF auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion.

Plus de fermeté pour plus de sécurité. Selon un sondage de l’institut CSA * pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce dimanche 28 septembre, 86% des Français sont favorables à l’emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion.

C’est deux points de plus que lors d'un précédent sondage effectué en juillet dernier sur la même question.

© CSA

Dans le détail, les femmes interrogées (86%), comme les hommes (85%) ont exprimé leur volonté de voir une telle mesure mise en place. Il existe en revanche une légère disparité d’opinions sur la question en fonction des classes d’âge. En effet, 89% des 65 ans et plus sont favorables à cette idée contre «seulement» 78% des 25-34 ans. Parmi les catégories socioprofessionnelles, cette proposition est soutenue par 84% des CSP+, 90% des CSP- et 85% des inactifs.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, il existe des divergences plus marquées sur la question. Si les sympathisants de droite (89%), et surtout d’extrême droite (95%) sont très largement favorables à l’emprisonnement systématique des étrangers sous OQTF auteurs de crimes et délits, les sondés qui se revendiquent proches de la gauche sont plus nuancés. Les soutiens des Insoumis ne sont ainsi que 63% à valider cette idée. (84% pour le PS et 73% pour EELV).

Un lien entre insécurité et immigration ?

Plusieurs agressions ont été recensées ces derniers mois alors qu’elles impliquaient des étrangers sous OQTF. C’est notamment le cas d’un adolescent de 15 ans qui a été violé le 19 septembre dernier, près de la gare de Nointel-Mours, dans le Val-d'Oise, par un homme sous OQTF. En juillet dernier, un gardien de prison à Cherbourg (Manche) avait été agressé par un détenu d'origine algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF),

Jean-Thomas Lesueur, directeur général de l'Institut Thomas More, interrogé à l’époque sur Europe 1, a expliqué : «Les OQTF, au total, on en a compté 140.000 l'an dernier. La moyenne d'exécution est de 7%. L'une des principales raison, c'est la difficulté à obtenir des laissez-passer consulaires de la part des pays de retour. Vous imaginez bien que ces pays ne font rien pour délivrer ces documents qui permettraient de recevoir ces citoyens qui n'ont rien à faire sur le territoire français».

Dans une note publiée par l'Institut, co-fondé par l'ancien ministre de la Défense Charles Millon, les liens entre insécurité et immigration sont notamment évoqués : «Nous n'avons pas de statistiques complètes sur ce problème. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a reconnu en répondant à un sénateur. Si certains chercheurs estiment qu'il n'y a aucun lien à faire entre les deux phénomènes, je pense au contraire qu'il y a un faisceau de présomption qui permet d'établir ce lien».

* Sondage réalisé les 25 et 26 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.