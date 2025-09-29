Ouragan Humberto : des conséquences sont-elles à redouter sur la France ?

L'ouragan Humberto se dirige vers l'Europe mais devrait perdre en puissance avant son arrivée. En fonction de sa trajectoire, la France pourrait connaître quelques désagréments, toutefois limités.

Humberto se dirige droit vers l'Europe. Formé dans l'Atlantique, ce cyclone quitte le large des Antilles et poursuit sa trajectoire vers le nord-est.

Les îles Britanniques devraient subir ses tourments vendredi mais la France, elle, pourrait être globalement épargnée.

D'après Météo-France, Humberto va perdre ses caractéristiques d'ouragan en quittant les eaux subtropicales et devenir une «puissante dépression des moyennes latitudes».

L'Irlande et le Royaume-Uni touchés

L'Irlande et le Royaume-Uni seront en première ligne vendredi où les conditions s'annoncent «tempétueuses» selon les prévisionnistes, avec des vents forts et des précipitations.

Sachant que la trajectoire de la dépression est encore incertaine, «on ne peut exclure à ce stade un épisode de vent fort sur le nord de la France» ce jour-là, indique Météo-France.

Samedi, le service de météorologie prévoit de la pluie et des rafales «sur une large partie du pays», tandis qu'Humberto se décalera progressivement vers le sud.

Interrogé par Actu.fr, le météorologue Yann Amice tempère : «Outre de l'humidité et du vent à l'ouest de la France, le scénario le plus probable à cette échéance est que les restes d'Humberto apportent surtout un afflux de douceur sur la France durant le week-end des 4 et 5 octobre».