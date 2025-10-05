7-octobre : une marche organisée ce dimanche à Paris pour la libération des 48 otages détenus par le Hamas

Près de deux ans après l'attaque du Hamas en Israël, l'association Tous 7 octobre organise ce dimanche une marche à Paris en soutien aux otages encore détenus à Gaza.

730 jours ont passé depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël. A l'approche d'un second triste anniversaire, l'association Tous 7 octobre organise, ce dimanche 5 octobre, une «grande marche» à Paris «pour la libération des 48 otages encore retenus à Gaza» et «en mémoire des plus de 1.200 victimes».

Tous 7 octobre est soutenue dans sa démarche par le Forum des familles d'otages à Tel Aviv. Ce dimanche, le cortège parisien partira donc à 14h de la place de la République et marchera jusqu'à la place Saint-Augustin.

Auprès de CNEWS, le président de l'association, Jean-David Ichay, a expliqué «qu'il est important de rappeler comment cette guerre a commencé».

Le but de la marche organisée dans l'après-midi étant au moins double : «rendre hommage aux victimes, dont 49 étaient françaises» et «d'appeler à la libération des 48 autres toujours retenus à Gaza».

GRANDE MARCHE – Dimanche 5 octobre 2025

Deux ans après le 7 octobre 2023, nous marcherons aux côtés des familles d’otages.



Pour la libération des 48 otages encore retenus à Gaza

En mémoire des victimes, en particulier de nos 49 compatriotes assassinés

Contre le terrorisme



📍… pic.twitter.com/A2wuORVfs9 — TOUS 7 Octobre🎗️ (@tous7octobre) September 16, 2025

Sur les 48 personnes encore détenues par le Hamas, «20 sont présumés vivantes», selon le communiqué de Tous 7 octobre. Le récent plan de paix proposé par Donald Trump, qui inclut la libération de tous les otages dans les 72 heures et a été partiellement accepté par le Hamas vendredi, suscite désormais l'espoir.

Ce dimanche, des négociateurs de cette organisation islamiste sont justement attendus au Caire (Egypte) pour rencontrer leurs homologues israéliens et entamer des discussions indirectes sur le plan de Donald Trump, dans l'optique de mettre fin à la guerre à Gaza.