Les parlementaires LR ont acté dimanche "une participation exigeante" au gouvernement de Sébastien Lecornu, soutenant "très largement" la position de leur président Bruno Retailleau, ont indiqué à l'AFP des participants.
Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, qui avait estimé que les "conditions n'étaient pas réunies pour une participation à l'exécutif", s'est finalement "rangé à l'avis collectif tout en maintenant sa position", ont précisé les sources.
Au moment de mettre la dernière main à son gouvernement dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu se voit retardé par des dissensions internes, entre l'agacement de son propre camp présidentiel et les déchirements des Républicains, divisés sur leur participation à la future équipe.
Le temps presse pour le chef du gouvernement s'il veut annoncer le nom de ses ministres avant la fin du week-end. Menacé de censure par la gauche et le Rassemblement national, attendu mardi à l'Assemblée pour sa déclaration de politique générale, Sébastien Lecornu ne sait toujours pas si LR fera partie de son équipe.
Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a estimé dimanche que "les conditions n'étaient pas réunies" pour participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, tandis que le président du parti Bruno Retailleau s'y est dit favorable, ont indiqué à l'AFP des participants à une réunion des parlementaires de la droite.
"Je respecterai la décision collective, mais je considère que les conditions ne sont pas réunies pour une participation", a affirmé Laurent Wauquiez. A l'inverse, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur sortant, a plaidé pour une participation, de peur que LR soit tenu comme "responsable du chaos", ont indiqué les sources, précisant que le président du Sénat Gérard Larcher et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy soutenaient la démarche du patron des Républicains.
Après avoir haussé le ton samedi, le MoDem doit lui aussi débattre de la réponse dimanche après-midi. "Il est naturel que cette formation politique participe au gouvernement", a reconnu sur France Inter le chef des députés Démocrates, Marc Fesneau. Tout en exigeant "d'en savoir un peu plus" sur les intentions du Premier ministre.
Le parti Horizons d'Edouard Philippe a aussi convoqué un bureau politique à 14H30. Même les centristes de l'UDI, "préoccupés" par "l'absence de coordination au sein de la coalition", vont consulter leurs instances pour arrêter leur position.
Faux suspense ou réel coups de semonce ? La missive de M. Lecornu semble avoir peu convaincu. "On apprend que la nuit, il fait noir. On ne sait pas où on va", souffle un cadre du camp présidentiel. "On peut pas dire qu'il éclaire notre chemin", s'agace un autre.
Les parlementaires Les Républicains se réuniront à 14h30 dimanche pour décider de la position du parti vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé le vice-président délégué du parti, François-Xavier Bellamy, alors que la participation de LR n'est pas actée.
"C'est la décision qu'on prendra aujourd'hui", a indiqué M. Bellamy sur CNews et Europe 1, alors que le Premier ministre a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une feuille de route gouvernementale pour tenter de solidifier sa coalition. Sans confirmer explicitement la participation de LR, M. Bellamy a semblé ouvert à cette option, estimant que le "devoir" de la droite était "d'éviter que le Nouveau Front populaire ne soit le premier groupe parlementaire" à l'Assemblée.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une "feuille de route gouvernementale" aux dirigeants du socle commun, appelant ces partis à "s'unir" autour de plusieurs priorités malgré leurs "différences", dans un document révélé par BFMTV et que l'AFP s'est procuré.
"Tout en restant fidèle à nos valeurs, et en prenant acte de nos différences, nous avons décidé d'une feuille de route qui nous rassemble", écrit le locataire de Matignon dans cette lettre aux dirigeants du camp présidentiel et des Républicains, alors qu'il peaufine les contours de son futur gouvernement sans certitude à ce stade que LR y participera.