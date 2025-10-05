Nouveau gouvernement : tandis que Sébastien Lecornu demande à ses 18 ministres de «trouver des compromis avec les parlementaires», LFI appelle déjà à la censure

Alors que les noms des 18 premiers membres du gouvernement de Sébastien Lecornu ont été dévoilé ce dimanche, plusieurs personnalités de La France insoumise ont appelé à censurer ce nouveau gouvernement.

Déjà un appel à la censure par l'opposition. Si les noms de 18 ministres ont été annoncés par Emmanuel Moulin, secrétaire général de la présidence de la République ce dimanche 5 octobre. À la suite de cette prise de parole, Sébastien Lecornu à demandé à sa nouvelle équipe d'être «des négociateurs» et de «trouver des compromis avec l'ensemble des parlementaires», selon son entourage. Mais certains élus ne souhaitent pas que le nouveau gouvernement ne soit pérenne.

Ce gouvernement «rassemble et ressemble au socle commun» de la droite et du centre de la précédente - et fragile - coalition gouvernementale, a souligné Sébastien Lecornu dans un message sur la plate-forme X. Le Premier ministre a défendu sa «vraie rupture» par son renoncement, annoncé vendredi, à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote.

Cependant, les oppositions ont reproché ce dimanche la reconduction de plusieurs ministres (12 sur 18). Sur X, l'élue européenne de la France Insoumise Manon Aubry a appelé à la censure du gouvernement Lecornu.

«Sébastien Lecornu nomme le même gouvernement que celui de Bayrou, en encore un peu plus à droite et avec quelques revenants. En espérant le soutien du RN pour survivre. Vous la sentez bien la rupture là ? Qu'ils ne défassent pas leur carton : la censure arrive !», a-t-elle publié sur X ce dimanche soir.

De nombreux ministres reconduits

Même son de cloche chez le leader du parti Jean-Luc Mélenchon : «Tout ça pour ça ? Le gouvernement Lecornu est un cortège de revenants à 80 % de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire et de dégâts écologiques. Des élections pour rien, deux censure pour rien ? Cela ne tiendra pas. Et tout ça pourquoi ? Juste le gavage d'une oligarchie parasite du pays. Le compte à rebours pour les chasser tous est commencé», a écrit l'ancien élu du groupe politique sur X.

Pour rappel, de nombreux membres du gouvernement de François Bayrou ont été reconduits dans ce nouveau gouvernement.