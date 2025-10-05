La nomination dimanche au ministère des Armées de Bruno Le Maire, qui fut le patron de Bercy pendant sept ans, a concentré les critiques des oppositions contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, mais aussi d'un de ses principaux soutiens, le parti de droite Les Républicains.

Le choix de l'ex-ministre de l'Economie (2017-2024) est la principale surprise d'une équipe qui compte essentiellement des reconductions.

Après avoir "totalement exclu" d'entrer au gouvernement il y a seulement quinze jours, Bruno Le Maire a justifié son revirement par "les circonstances exceptionnelles que traverse la France". "Je viens pour servir les Français. Je viens pour servir nos soldats", a-t-il déclaré sur le réseau X dimanche soir.