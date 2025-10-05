Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : une première salve de 18 noms annoncée, le premier Conseil des ministres se tiendra ce lundi à 16h

Sébastien Lecornu demande à ses 18 ministres de «trouver des compromis avec les parlementaires», LFI appelle à la censure. [© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu a présenté une première salve des ministres de son gouvernement ce dimanche soir. Suivez notre direct
Déclaration
Gabriel Attal dénonce le «spectacle affligeant» donné par la classe politique

Le patron du parti présidentiel Renaissance Gabriel Attal a dénoncé dimanche le "spectacle affligeant" donné par "l'ensemble" de la classe politique après la nomination d'une partie du gouvernement de Sébastien Lecornu, sous le feu des critiques de la droite et des oppositions.

Dans un message au groupe de députés qu'il préside, Gabriel Attal regrette que la méthode qu'il avait proposée, "le quoi avant le qui, s'accorder sur un compromis budgétaire avant" de nommer un gouvernement, n'ait "pas été retenue". "Les Français méritent mieux que le cirque des places et des postes", ajoute-t-il, en assurant n'avoir "rien demandé" dans ce gouvernement qui compte 10 ministres Renaissance sur 18, sans compter le chef du gouvernement. 

Sur les réseaux
«Dans un moment grave pour le pays, les Républicains ne peuvent pas se défiler», alerte Rachida Dati
Le retour de Bruno Le Maire au gouvernement concentre les critiques

La nomination dimanche au ministère des Armées de Bruno Le Maire, qui fut le patron de Bercy pendant sept ans, a concentré les critiques des oppositions contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, mais aussi d'un de ses principaux soutiens, le parti de droite Les Républicains.

Le choix de l'ex-ministre de l'Economie (2017-2024) est la principale surprise d'une équipe qui compte essentiellement des reconductions.

Après avoir "totalement exclu" d'entrer au gouvernement il y a seulement quinze jours, Bruno Le Maire a justifié son revirement par "les circonstances exceptionnelles que traverse la France". "Je viens pour servir les Français. Je viens pour servir nos soldats", a-t-il déclaré sur le réseau X dimanche soir.

Alerte
Si Bruno Retailleau a été reconduit, il déplore l'absence de «rupture promise» et convoque le comité stratégique des Républicains ce lundi
En vidéo
«Si Bruno Le Maire mène la même politique aux Armées qu'à Bercy, les militaires ont du souci à se faire», raille ce député RN du Nord
Sur les réseaux
Boris Vallaud (PS) dénonce l'«obstination» des macronistes qui «plonge le pays dans le chaos»

Le chef de file des députés socialistes Boris Vallaud a dénoncé dimanche l'"obstination" des macronistes qui "plonge chaque jour un peu plus le pays dans le chaos", après la nomination du gouvernement de Sébastien Lecornu qui reconduit les principaux ministres sortants.

"Ils perdent les élections mais ils gouvernent. Ils n'ont pas de majorité mais refusent les compromis. Ils se font renverser mais restent en poste. À quoi jouent les macronistes?", a écrit sur le réseau X le dirigeant du PS.

Il ne s'est toutefois pas prononcé sur la position sur parti à la rose, qui attend la déclaration de politique générale du Premier ministre macroniste, mardi à l'Assemblée nationale, pour se prononcer sur une éventuelle censure.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce «cortège de revenants» ne «tiendra pas»

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié dimanche le gouvernement de Sébastien Lecornu de "cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR" et s'est dit convaincu qu'il "ne tiendra pas".

"Des élections pour rien, deux censures pour rien ? Cela ne tiendra pas", a réagi Jean-Luc Mélenchon sur le réseau X, fustigeant "le gavage d'une oligarchie parasite du pays. Le compte à rebours pour les chasser tous est commencé", a-t-il promis.

Alerte
Sébastien Lecornu demande à ses ministres d'être «des négociateurs et de trouver des compromis avec l'ensemble des parlementaires»

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres nommés dimanche d'être "des négociateurs" et de "trouver des compromis avec l’ensemble des parlementaires", selon son entourage, alors qu'il est privé de majorité à l'Assemblée nationale et menacé de censure par les oppositions.

Ce gouvernement "ressemble au socle commun" de la droite et du centre de la précédente coalition gouvernementale et "allie la stabilité", car "certains acteurs et administrations ont besoin de continuité", et le "renouvellement puisque sur les ministres nommés ce jour, un tiers" d'entre deux "n'appartenaient pas au gouvernement précédent", fait valoir M. Lecornu par son entourage. Son "premier objectif sera "de faire adopter un budget pour la France avant la fin de l’année" et de "piloter quelques grands chantiers d’intérêts nationaux pour nos concitoyens", a ajouté la même source.

«La censure arrive !», alerte Manon Aubry (LFI)
Qui est Emmanuel Moulin, qui a annoncé les premiers noms de l'équipe de Sébastien Lecornu ?

Sucesseur d'Alexis Kohler en avril dernier, le nouveau secrétaire général de l'Elysée Emmanuel Moulin a dévoilé, ce dimanche 5 octobre, les premiers noms des membres du gouvernement Lecornu. Un haut fonctionnaire au parcours grandement lié à l'administration.

Retrouvez notre article complet ici.

Sur les réseaux
Jordan Bardella (RN) raille une équipe de «derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse»
Alerte
Emmanuel Moulin annonce le premier conseil des ministres ce lundi à 16h

Après avoir annoncé une première salve de 18 ministres de l'équipe de Sébastien Lecornu, Emmanuel Moulin a annoncé le premier conseil des ministres lundi 6 octobre à 16h. 

Alerte
Qui sont les 17 noms annoncés par Emmanuel Moulin ?
  • Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
  • Manuel Valls, ministre des Outre-mer
  • Gérald Darmanin, ministre de la Justice
  • Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur
  • Bruno Le Maire, ministre des Armées et des Anciens combattants
  • Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées
  • Rachida Dati, ministre de la Culture
  • Roland Lescure, ministre de l’Économie et des Finances
  • Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
  • Éric Woerth, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement
  • Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
  • Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
  • Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics
  • Naïma Moutchou, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de l’Intelligence artificielle et du numérique
  • Philippe Tabarot, ministre des Transports
  • Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

Auprès du Premier ministre : 

  • Aurore Bergé, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement
  • Mathieu Lefevre, ministre chargé des Relations avec le Parlement
Alerte
Roland Lescure à Bercy et Bruno Le Maire aux Armées parmi les 18 premiers ministres

Emmanuel Macron a nommé dimanche soir une première salve de 18 ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu, dont les principales nouveautés sont le macroniste Roland Lescure à l'Economie et le retour de Bruno Le Maire, aux Armées.

Bruno Retailleau, patron du parti de droite Les Républicains qui a décidé in extremis dimanche de rester au gouvernement, reste à l'Intérieur, et le macroniste de droite Gérald Darmanin est reconduit à la Justice, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Emmanuel Moulin.

Les ex-Premier ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls sont aussi confirmés, respectivement à l'Education et aux Outremer, tout comme le MoDem Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Catherine Vautrin (Santé et Travail) et la LR Rachida Dati à la Culture, malgré sa candidature à la mairie de Paris et son procès prévu en septembre 2026 pour corruption. A Bercy, Amélie de Montchalin reste ministre des Comptes publics.

Déclaration
«Les Républicains veulent réexister dans le paysage politique après avoir été balayés par Valérie Pécresse en 2022», estime Matthieu Hocque
Info CNews
Bruno Retailleau demande l'entrée de Othman Nasrou et de François-Xavier Bellamy au gouvernement

Reçu par le Premier ministre après que les LR ont donné leur feu vert pour participer au prochain exécutif, le ministre sortant Bruno Retailleau aurait plaidé pour que les Républicains Othman Nasrou et François-Xavier Bellamy participent au nouveau gouvernement, selon une source parlementaire à CNEWS. 

Info CNews
Bruno Retailleau actuellement reçu à Matignon pour rencontrer Sébastien Lecornu

Après le feu vert des Républicains pour participer au nouveau gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu Bruno Retailleau à Matignon, selon une source parlementaire à CNEWS.

Après le feu vert des Républicains, Sébastien Lecornu en passe de nommer son gouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est en passe de composer son gouvernement, après avoir reçu dimanche le feu vert des Républicains, enclins à maintenir leur alliance avec le camp présidentiel malgré les menaces de censure.

Au terme d'un long week-end de négociations, de réunions et de coups de pression venus de toutes part dans la coalition gouvernementale, les conditions semblent réunies pour que le chef du gouvernement dévoile la liste de ses ministres.

Alors que M. Lecornu est attendu mardi après-midi à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale, le gouvernement devrait être nommé en deux temps, avec une première salve d'une quinzaine de ministres dévoilés ce soir.

Alerte
Les parlementaires LR «actent» une participation «exigeante» au prochain exécutif de Sébastien Lecornu

Les parlementaires LR ont acté dimanche "une participation exigeante" au gouvernement de Sébastien Lecornu, soutenant "très largement" la position de leur président Bruno Retailleau, ont indiqué à l'AFP des participants.

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, qui avait estimé que les "conditions n'étaient pas réunies pour une participation à l'exécutif", s'est finalement "rangé à l'avis collectif tout en maintenant sa position", ont précisé les sources.

Sébastien Lecornu tente d'unir une coalition contrariée avant la fin du week-end

Au moment de mettre la dernière main à son gouvernement dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu se voit retardé par des dissensions internes, entre l'agacement de son propre camp présidentiel et les déchirements des Républicains, divisés sur leur participation à la future équipe.

Le temps presse pour le chef du gouvernement s'il veut annoncer le nom de ses ministres avant la fin du week-end. Menacé de censure par la gauche et le Rassemblement national, attendu mardi à l'Assemblée pour sa déclaration de politique générale, Sébastien Lecornu ne sait toujours pas si LR fera partie de son équipe. 

Laurent Wauquiez défavorable à une participation au gouvernement, Bruno Retailleau plaide pour

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a estimé dimanche que "les conditions n'étaient pas réunies" pour participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, tandis que le président du parti Bruno Retailleau s'y est dit favorable, ont indiqué à l'AFP des participants à une réunion des parlementaires de la droite.

"Je respecterai la décision collective, mais je considère que les conditions ne sont pas réunies pour une participation", a affirmé Laurent Wauquiez. A l'inverse, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur sortant, a plaidé pour une participation, de peur que LR soit tenu comme "responsable du chaos", ont indiqué les sources, précisant que le président du Sénat Gérard Larcher et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy soutenaient la démarche du patron des Républicains. 

Alerte
Le parti Horizons d'Edouard Philippe a également convoqué un bureau politique à 14H30, l'UDI réunit aussi ses instances

Après avoir haussé le ton samedi, le MoDem doit lui aussi débattre de la réponse dimanche après-midi. "Il est naturel que cette formation politique participe au gouvernement", a reconnu sur France Inter le chef des députés Démocrates, Marc Fesneau. Tout en exigeant "d'en savoir un peu plus" sur les intentions du Premier ministre.

Le parti Horizons d'Edouard Philippe a aussi convoqué un bureau politique à 14H30. Même les centristes de l'UDI, "préoccupés" par "l'absence de coordination au sein de la coalition", vont consulter leurs instances pour arrêter leur position.

Faux suspense ou réel coups de semonce ? La missive de M. Lecornu semble avoir peu convaincu. "On apprend que la nuit, il fait noir. On ne sait pas où on va", souffle un cadre du camp présidentiel. "On peut pas dire qu'il éclaire notre chemin", s'agace un autre.

Alerte
Une réunion en visio est organisée à 14h30 ce dimanche, pour déterminer la participation de LR au futur exécutif

Les parlementaires Les Républicains se réuniront à 14h30 dimanche pour décider de la position du parti vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé le vice-président délégué du parti, François-Xavier Bellamy, alors que la participation de LR n'est pas actée.

"C'est la décision qu'on prendra aujourd'hui", a indiqué M. Bellamy sur CNews et Europe 1, alors que le Premier ministre a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une feuille de route gouvernementale pour tenter de solidifier sa coalition. Sans confirmer explicitement la participation de LR, M. Bellamy a semblé ouvert à cette option, estimant que le "devoir" de la droite était "d'éviter que le Nouveau Front populaire ne soit le premier groupe parlementaire" à l'Assemblée.

Sébastien Lecornu transmet au socle commun une "feuille de route gouvernementale" et l'appelle à s'unir

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une "feuille de route gouvernementale" aux dirigeants du socle commun, appelant ces partis à "s'unir" autour de plusieurs priorités malgré leurs "différences", dans un document révélé par BFMTV et que l'AFP s'est procuré.

"Tout en restant fidèle à nos valeurs, et en prenant acte de nos différences, nous avons décidé d'une feuille de route qui nous rassemble", écrit le locataire de Matignon dans cette lettre aux dirigeants du camp présidentiel et des Républicains, alors qu'il peaufine les contours de son futur gouvernement sans certitude à ce stade que LR y participera.

Gouvernement

