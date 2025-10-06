Le PS refuse d'aller à une réunion de la gauche en présence de LFI

Le Parti socialiste n'ira pas à une réunion, qu’elle ait lieu mardi ou plus tard, "en présence de la France insoumise", a annoncé le secrétaire général Pierre Jouvet à l'AFP, expliquant être "en désaccord avec l’unique porte de sortie proposée par Jean-Luc Mélenchon à cette crise", à savoir la destitution du président.

Mais le Parti socialiste continue de discuter avec ses partenaires "qui veulent proposer un gouvernement de gauche et écologiste pour trouver une issue collective et changer la vie des Français", a-t-il ajouté.