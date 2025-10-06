Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a salué lundi matin l'attitude du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui vient de présenter sa démission, saluant la "dignité" et l'"honneur" de ce "gaulliste".
"Je me demandais si il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un, et il vient de démissionner avec dignité et honneur", a écrit sur X le premier secrétaire du PS.
Le vice-président des Républicains François-Xavier Bellamy a affirmé lundi que son parti n'avait rien "à redouter (..) d'une dissolution", excluant toute responsabilité de LR si Emmanuel Macron devait convoquer des législatives anticipées.
La France insoumise demande "l'examen immédiat" à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président Emmanuel Macron, après la démission de Sébastien Lecornu à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement, a indiqué lundi matin Jean-Luc Mélenchon.
Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron.
Sur X, la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, a appelé Emmanuel Macron à "partir". "Le compte à rebours est lancé", a-t-elle ajouté.
Lecornu démissionne.
3 Premiers ministres défaits en moins d’un an.
Le compte à rebours est lancé.
Macron doit partir.
Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, fera une déclaration depuis Matignon à 10h45, a annoncé son entourage lundi.
Ce fidèle soldat d'Emmanuel Macron a remis lundi matin sa démission au président de la République, à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement. Le chef de l'Etat l'a acceptée, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique. Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre.
Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.
"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale", a réagi M. Bardella en arrivant au siège de son parti.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.
Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.
Le vice-président du RN Sébastien Chenu "ne voit pas aujourd'hui d'autre voie que celle de la censure" immédiate du gouvernement Lecornu, une décision qui devrait être arbitrée dans la journée par Marine Le Pen et Jordan Bardella.
"Je ne vois pas une autre voie que la censure à partir du moment où, sur le fond, il n'y a pas de rupture et sur la forme, il y a un retour en arrière", a jugé Sébastien Chenu sur franceinfo.
La nouvelle porte-parole du gouvernement Aurore Bergé a appelé lundi le patron des Républicains Bruno Retailleau à ne pas quitter l'exécutif au nom "du sens de l'État".
"Je ne veux pas imaginer, en fait, que la question qui soit posée aujourd'hui, ce soit celle du nombre de places que les uns et les autres on aurait", a estimé Aurore Bergé sur France 2.
Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a redemandé lundi un nouveau débat parlementaire sur la très contestée réforme des retraites de 2023 pour "d'ici la fin décembre avoir la possibilité de l'abroger", sans quoi le PS votera la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.
"Si le gouvernement est prêt à ce que cette discussion puisse avoir lieu et que nous puissions, d'ici à la fin décembre, avoir la possibilité d'abroger la réforme des retraites, alors moi, je suis prêt à dire que je suis prêt à jouer le jeu jusqu'au bout", a déclaré le député socialiste sur France Inter. Sinon, "je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure", a-t-il complété, alors que le gouvernement Lecornu est déjà sous le feu des critiques.
Des adhérents qui expriment leur colère en interne, le président Bruno Retailleau qui convoque une réunion d'urgence lundi: les LR digèrent mal la composition du gouvernement de Sébastien Lecornu, en particulier la présence de Bruno Le Maire, qu'ils accusent d'avoir contribué à la "dette abyssale" de la France.
"La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise", a déploré sur le réseau X le ministre de l'Intérieur pourtant reconduit.
"Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains", une instance qui regroupe les principales personnalités des Républicains qui se réunira à 11H30, a ajouté Bruno Retailleau.
Critiqué de toutes parts et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau, le gouvernement de Sébastien Lecornu paraît déjà proche de l'implosion lundi, dès son premier jour.
Le locataire de Matignon est attendu à 16h00 à l'Elysée pour un premier Conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron, accompagné des 18 ministres nommés dimanche soir dans l'équipe gouvernementale.