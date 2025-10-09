Philippe Mouiller : «ivre et agressif», le sénateur LR des Deux-Sèvres a été placé en cellule de dégrisement par des policiers

Le sénateur LR Philippe Mouiller a été retrouvé mercredi matin à Paris, ivre et blessé au visage. Pris en charge par les secours, il a été conduit à l’hôpital puis placé en cellule de dégrisement.

Mercredi 8 octobre, en début de matinée, le sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller, a été pris en charge par les secours boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Selon les premières informations, l’élu de 56 ans se trouvait au sol, blessé au visage et en état d’ébriété, rapporte Paris Match.

Les pompiers, appelés sur place, ont fait face à un comportement agité et des refus de soins. La police est alors intervenue pour sécuriser la situation. L’élu aurait déclaré exercer une fonction parlementaire, et demandé à ce que Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, soit contacté. Des propos jugés méprisants à l’égard des agents ont également été rapportés.

Placé en cellule de dégrisement

Après un premier refus, Philippe Mouiller a finalement été transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour examen. En raison de son agitation, il a de nouveau été menotté durant le transfert. À sa sortie de l’établissement, il a été conduit au commissariat du 5e et du 6e arrondissement pour y être placé en cellule de dégrisement.

Le parquet de Paris a précisé qu’il n’avait pas encore pu être entendu sur les circonstances de l’incident.