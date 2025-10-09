Toute l’actu en direct 24h/24
En directRobert Badinter au Panthéon : la cérémonie commencera à 18h30

Une cérémonie solennelle est prévue et sera présidée par Emmanuel Macron. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'ancien avocat et ministre Robert Badinter entre au Panthéon ce jeudi soir, 44 ans après l'abolition de la peine de mort dont il a été l'artisan. Une cérémonie est organisée pour rendre hommage à son combat. Suivez notre direct.
Aux côtés de quelles personnalités reposera-t-il ?

Robert Badinter reposera pour l'éternité aux côtés d'illustres révolutionnaires, panthéonisés à l'occasion du bicentenaire de la Révolution par François Mitterrand, dont il était très proche, en 1989.

Retrouvez notre article ici.

Quels sont les pays qui appliquent encore la peine de mort en 2025 ?

Partisan de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter était devenu un fervent militant à partir de 1972 et l'exécution de Roger Bontems. Alors avocat, celui qui doit être «panthéonisé» ce jeudi a défendu cinq accusés entre 1977 et 1980 pour leur éviter la guillotine. Une lutte qu'il a poursuivie à l'international, en animant notamment le Congrès mondial contre la peine de mort, à Strasbourg en 2001.

Retrouvez notre article ici.

Voici les phrases cultes du célèbre ancien garde des Sceaux

Robert Badinter a aussi marqué l’Hexagone par ses phrases cultes. Avec son métier d’avocat, notamment comme collaborateur d’Henry Torrès, il a accordé beaucoup d’importance à la plaidoirie.

Retrouvez notre article ici.

Tout savoir sur la cérémonie attendue ce jeudi

Vingt mois après son décès le 9 février 2024, Robert Badinter entre ce jeudi 9 octobre au Panthéon. Une cérémonie solennelle est prévue et sera présidée par Emmanuel Macron afin de rendre hommage à celui qui a été l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France.

Retrouvez notre article ici.

Robert BadinterPanthéoncérémonie

