Robert Badinter reposera pour l'éternité aux côtés d'illustres révolutionnaires, panthéonisés à l'occasion du bicentenaire de la Révolution par François Mitterrand, dont il était très proche, en 1989.
Partisan de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter était devenu un fervent militant à partir de 1972 et l'exécution de Roger Bontems. Alors avocat, celui qui doit être «panthéonisé» ce jeudi a défendu cinq accusés entre 1977 et 1980 pour leur éviter la guillotine. Une lutte qu'il a poursuivie à l'international, en animant notamment le Congrès mondial contre la peine de mort, à Strasbourg en 2001.
Robert Badinter a aussi marqué l’Hexagone par ses phrases cultes. Avec son métier d’avocat, notamment comme collaborateur d’Henry Torrès, il a accordé beaucoup d’importance à la plaidoirie.
Vingt mois après son décès le 9 février 2024, Robert Badinter entre ce jeudi 9 octobre au Panthéon. Une cérémonie solennelle est prévue et sera présidée par Emmanuel Macron afin de rendre hommage à celui qui a été l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France.
