«Ça ne tient plus» : les associations mobilisées ce samedi pour réclamer plus de moyens

Dans une tribune, Le Mouvement associatif et d’autres acteurs du secteur ont appelé à descendre dans les rues de l'hexagone, ce samedi, pour lutter contre les coupes budgétaires dont les associations sont victimes.

Le milieu associatif hausse le ton. Dans une tribune parue sur le site de Carenews, média spécialisé dans le secteur de l’engagement, Le Mouvement associatif et plus de 3.300 responsables d’autres entités ont appelé à se mobiliser partout en France, ce samedi, pour demander aux pouvoirs publics de les préserver des coupes budgétaires qu'ils subissent, les obligeant à réduire leurs activités.

«La situation des associations est extrêmement tendue, les difficultés financières ne sont plus absorbables, ça ne tient plus», a alerté auprès de l'AFP Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif.

Les quelque 1,5 million d'associations en activité en France endurent, selon elle, la «crise inflationniste» qui gonfle leurs charges. Elles sont aussi victimes de la «crise budgétaire» des pouvoirs publics, qui limitent ou réduisent leur soutien.

Dans ce sillage, des rassemblements sont attendus dans plus de 70 villes, à l'appel du Mouvement associatif, qui revendique 700.000 associations membres. À Paris, il aura lieu à partir de 14h sur la place Stalingrad.

Moins de trois mois de trésorerie

Aide aux plus précaires, défense des droits des femmes, accès au sport... Les associations issues de tous les secteurs voient leurs finances se dégrader, selon le Mouvement associatif, qui a mené en septembre une étude auprès de ses membres.

Environ 30% des associations employeuses ont moins de trois mois de réserve de trésorerie, d'après ce sondage.

Elles «rendent le quotidien plus agréable ou moins douloureux, sans elles, des besoins sociaux ne seront pas couverts», a assuré Claire Thoury. La baisse de leurs moyens entraîne déjà des réductions et des suppressions d'activités, mais aussi des reports d'investissements et des hausses des cotisations.

Elle se traduit également par des suppressions d'emplois. Le secteur s'appuie sur 1,9 million de salariés et 20 millions de bénévoles.