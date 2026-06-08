Vacances d'été 2026 : 62% des Français prévoient de partir mais leur budget est en net recul

Selon une récente enquête de Cofidis, si 62% des Français comptent partir en vacances cet été, leur budget moyen devrait nettement diminuer sous l'effet de la hausse des prix, notamment des carburants, et de la pression sur le pouvoir d'achat, contraignant de nombreux ménages à revoir leurs dépenses et leurs habitudes.

Partir, oui, mais à moindre coût ! Telle devrait être la tendance des vacances d'été des Français cette année. D'après la sixième édition de l'enquête Cofidis, publiée le 8 juin 2026, près de deux tiers d'entre eux (62%) prévoient de partir, un niveau stable par rapport à 2025. Mais côté budget, le recul est net. En moyenne, les Français envisagent de consacrer 1.748 euros à leurs congés estivaux soit 287 euros de moins que l'an dernier.

«Une inflexion particulièrement marquée puisqu’on retrouve là le niveau le plus bas depuis 2022, au moment où le pic inflationniste avait déjà poussé les ménages à resserrer leurs dépenses», souligne l'étude.

Moins de «plaisirs»

Parmi les principales raisons de la réduction du budget vacances, la hausse des prix est citée par 65% des répondants. Dans ce contexte, les Français prévoient de diminuer en priorité les dépenses dites de «plaisir». 58% des futurs vacanciers comptent ainsi rogner sur les petits extras et les souvenirs tandis que 52% entendent limiter leurs dépenses en restaurants et en alimentation. Les sorties et les activités de loisirs ne sont pas non plus épargnées puisque 41% déclarent vouloir y consacrer moins d'argent.

Pour limiter les coûts, les Français adapteront leurs habitudes. Près de la moitié (48%) prévoient de cuisiner davantage lors de leurs vacances plutôt que d'aller au restaurant. De même, 41% privilégieront des activités gratuites ou peu couteuses.

Le rôle déterminant du prix du carburant

La hausse des prix des carburants apparaît comme l'un des principaux facteurs influançant les choix de vacances des Français. Elle pèse non seulement sur le budget de 71% des futurs vacanciers mais oriente aussi leurs décisions. 64% des répondants indiquent qu'elle impacte leur destination et 61% envisagent de partir plus près de chez eux.

Au-delà des considérations financières, d'autres facteurs influencent les décisions des vacanciers. Le contexte géopolitique est cité par 50% des répondants devant le changement climatique (40%) et les préoccupations environnementales (36%).

Pour financer leurs vacances, 42% des Français comptent sur leur budget courant. Le recours au crédit à la consommation séduit toutefois une part non négligeable de la population puisque plus d'un Français sur cinq y voit une solution utile, en particulier parmi les jeunes générations.