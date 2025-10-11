Municipales 2026 : attendu au tournant, Louis Sarkozy inaugure sa permanence de campagne à Menton

Ce samedi 11 octobre, à 11h, Louis Sarkozy a donné rendez-vous à ses sympathisants sur la place de la mairie de la ville. Il compte inaugurer la permanence de sa campagne en vue des élections municipales de mars 2026.

Une annonce attendue. Comme il l'a fait savoir depuis plusieurs mois, Louis Sarkozy va officiellement se positionner pour briguer la mairie de Menton, ce samedi 11 octobre, à 11h.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le fils de Nicolas Sarkozy avait simplement donné rendez-vous aux siens : «Rendez-vous samedi 11 octobre à 11h, place de la mairie à Menton. Hâte de vous retrouver pour l’inauguration de ma permanence de campagne des élections municipales de mars 2026».

A l'image du nom de son parti, «Renouveau Mentonnais», celui qui s'est distingué en tant que chroniqueur pour Valeurs actuelles ou encore LCI se veut symbole du «sang neuf».

Louis Sarkozy, «Mentonnais d'adoption»

Dans une vidéo qu'il qualifie de «message direct, sans intermédiaire», celui qui lance officiellement sa carrière politique à 28 ans se dit «Mentonnais d’adoption». Il explique, plus en détails : «Je ne suis Mentonnais ni de lignée, ni d’origine, ni de naissance, ni d’éducation. En aucun cas, je ne vous ferais l’affront de prétendre le contraire ou de m’inventer une histoire».

Avant d'officialiser son entrée en campagne, il avait soigné sa communication, multipliant les vidéos où il déclare son amour à la ville colorée du sud-est de la France. Dans une publication où il s'adonne à une randonnée spectaculaire, il dit notamment : «Cela nous a permis de constater ce que nous savions déjà : Menton rayonne, entre mer et montagne, baignée de lumière à la fois fière et discrète».

Yves Juhel, un soutien de poids ?

Depuis plusieurs mois, le fils du Président de la République en place entre 2007 et 2012 habite dans la ville frontalière avec l'Italie avec sa femme, Nathalie. Au début de l'été, il s'est inscrit sur les listes électorales de la ville, comme l'a révélé Nice-Matin.

Une demi surprise, Louis Sarkozy ayant créé une association de financement, à son nom, confirmant son ambition de briguer la mairie de la ville en mars 2026. Il s'agira de son premier combat électoral.

Le jeune candidat pourra compter sur l'appui du maire sortant, Yves Juhel (DVD), qui a récemment annoncé qu'il ne se représenterait pas, en raison de son âge avancé (80 ans). Il n'a pas caché que, si Louis Sarkozy était investi par Les Républicains, il lui apporterait son soutien.