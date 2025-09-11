Louis Sarkozy dévoile l’étonnant prénom qu’il a choisi pour son fils qui doit naître en octobre

Bientôt parents, Louis Sarkozy et son épouse Natali s'étaient fixés de nombreuses contraintes avant de trouver le prénom de leur fils.

Ce n'est plus un secret. Alors que la plupart des parents ne souhaitent pas dévoiler le prénom de leur progéniture en amont, évitant ainsi les remarques des amis et des parents, Louis Sarkozy, 28 ans, et sa compagne Natali Husic Sarkozy, ont pris les devants. Le couple qui attend son premier enfant pour le mois prochain a révélé à l’occasion d’une interview accordée à Paris Match, en kiosques ce jeudi, le prénom qu’ils ont choisi.

Selon le magazine, le couple s’était fixé plusieurs contraintes. Ainsi le futur prénom de leur fils «ne devait pas être commun mais romain» et «avoir une connotation slave et africaine – en hommage à l’enfance de Natali». Autre souhait, il ne devait «pas excéder deux syllabes afin d’éviter les surnoms».

«Sylla» détrône «Marcus»

Une série d’exigences qui a conduit les futurs parents à jeter leur dévolu sur le prénom «Sylla», ont-ils confié. Un prénom qui a finalement eu les faveurs du couple après avoir longuement hésité avec « Marcus», plébiscité pendant les six premiers mois de la grossesse. Un prénom qui signifie «force» en slave et renvoie également à un personnage controversé de l’empire romain, comme l’a noté le plus jeune fils de Nicolas Sarkozy, expliquant : «Sylla est vu comme un dictateur romain qui a pris le pouvoir et massacré ses ennemis politiques».

Mariés depuis 2022, Louis Sarkozy et Natali Husic ont officialisé l’arrivée prochaine de leur fils le mois dernier. Mi-août, le jeune homme, qui depuis le 8 septembre, brigue officiellement la mairie de Menton, avait partagé sa joie à l’idée de devenir père assurant à VSD avoir «hâte». Il avait également partagé sa vision de la parentalité. «C’est la responsabilité qui m’attire : celle de former un être humain. Lui donner une structure», avait-il confié, avant de souligner : «Le mettre très tôt au contact des livres, d’une culture classique. L'inscrire aux arts martiaux qui sont une des meilleures écoles de la vie au monde» ou encore «Lui apprendre la gentillesse, la générosité, le courage».