Budget 2026 : gel des pensions de retraite et des prestations sociales, hauts revenus… Les premières mesures du projet du gouvernement dévoilées

Le projet de budget du gouvernement Lecornu 2 a été présenté ce mardi 14 octobre en Conseil des ministres. Ayant pour objectif de réaliser une trentaine de milliards d'euros d'économies, celui-ci prévoit notamment la prolongation de la contribution sur les grandes fortunes et un gel des pensions de retraite.

A l’issue de sa déclaration de politique générale ce mardi, les parlementaires commenceront à examiner le projet de loi de finances de Sébastien Lecornu. Sous la menace de deux motions de censure, le Premier ministre a présenté son budget en Conseil des ministres. Celui-ci, qui devrait être largement modifié par le Parlement, repose sur des hypothèses économiques «optimistes» sur la croissance visée en 2026, a estimé le Haut conseil des finances publiques (HCFP).

Ce projet vise un effort budgétaire d’une trentaine de milliards d’euros. Celui-ci prévoit notamment le gel du barème de l’impôt sur le revenu (IR). Une décision qui pourrait rapporter 1,9 milliards d’euros à l’Etat en 2026 et qui aurait pour conséquences d'augmenter mécaniquement les impôts de certains ménages, et de rendre imposable de nouveaux ménages qui ne l'étaient pas.

Une reconduction de la contribution des grandes entreprises

Le projet de budget prévoit de prolonger d'un an, mais en la réduisant de moitié, la surtaxe sur le bénéfice des grandes entreprises instaurée en 2025. Cette contribution, qui concerne les 400 plus grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros en France, devrait générer 4 milliards d'euros, moitié moins qu'en 2025.

Une réduction du déficit de la Sécu

Le projet de budget de la Sécurité sociale prévoit, lui, de réduire le déficit de la Sécu à 17,5 milliards d'euros en 2026, après 23 milliards d'euros en 2025, selon un document obtenu par l'AFP. Cette réduction repose sur d'importantes économies : la progression des dépenses d'Assurance maladie serait de seulement 1,6% pour arriver à 270,4 milliards, soit bien moins que l'augmentation naturelle des dépenses. Le gouvernement prévoit ainsi 7,1 milliards d'économies dans le champ de la santé.

L’abattement sur les retraites revu

Le projet de loi de finances prévoit également de remplacer l’abattement de 10% sur les retraites par un «abattement forfaitaire de 2.000 euros».

Ce nouveau mécanisme aura a pour effet «d’améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes" mais mettra plus à contribution les autres retraités.

Le projet de budget de la Sécu pour 2026 prévoit aussi un «gel de l'ensemble des retraites de base» en 2026 ainsi qu'un gel des prestations sociales comme des allocations familiales.

Le gel des prestations sociales

Le projet de budget prévoit également de sous-indexer les pensions de 0,4 point pour les années suivantes, à partir de 2027.

Les hauts revenus mis à contribution

Le projet de budget présenté mardi par le gouvernement Lecornu prévoit également de prolonger d'un an la contribution différentielle sur les plus hauts revenus instaurée en 2025.

Cette contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR), appliquée aux ménages dont les revenus dépassent 250.000 euros pour un célibataire et 500.000 euros pour un couple, fixe un taux minimal d'imposition de 20%.

Une baisse du nombre de fonctionnaires

Le projet de budget proposé par le gouvernement de Sébastien Lecornu prévoit 3.119 postes de fonctionnaires en moins en 2026, avec un effort de «rationalisation» principalement porté par les opérateurs de l'Etat.

Avec «les réductions de postes prévues au sein des caisses de sécurité sociale, c'est au total 3.000 emplois qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l'emploi public». L'effort devrait se traduire par la suppression de 1.735 emplois publics parmi les 434 opérateurs et agences de l'Etat.

Une baisse des dépenses de l'Etat

Le projet de budget de l'Etat prévoit une baisse des dépenses de l'Etat en 2026, tandis que côté recettes, l'essentiel de l'effort proviendra des plus aisés.

«Les dépenses de l'Etat baisseront en 2026», hors charge de la dette et augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget de la défense. Côté recettes, «l'effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disponisant des moyens les plus importants», à hauteur de 6,5 milliards d'euros.