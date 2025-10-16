Eau du robinet : cette carte interactive permet de savoir quel polluant est présent chez vous

Une toute nouvelle carte en ligne permet de savoir à quel point l'eau du robinet de chaque foyer est polluée. Elle permet même de savoir quels composés chimiques nocifs s'y trouvent.

Une affaire de santé publique. Une carte interactive développée par Générations Futures et Data For Good permet à chaque français de se renseigner quant au niveau de pollution chimique qu'affiche l'eau de sa commune.

Grâce à ces données, il est possible pour chaque Français de vérifier la qualité de l'eau dont il dispose. Il suffit d'écrire son adresse dans le moteur de recherche proposé par le site internet «Dans mon eau» pour vérifier la présence de polluants dans celle-ci. Ces informations seront mises à jour mensuellement.

Une barre de recherche est à disposition des utilisateurs, en haut à droite de la carte © Dans mon eau

Par exemple, l'eau de ville de Paris souffre la présence d'«au moins un polluant quantifié sans dépassement des limites de qualité», représenté par la couleur jaune sur cette carte. Plus précisément, le plan interactif permet de détailler les substances qui s'y trouvent : du «PFAS (le 08/07/2025)», des «Pesticides (le 08/07/2025)», des traces de «Nitrates (le 22/07/2025)» ou encore du «CVM (le 08/07/2025)».

Calais, Chartres, Nemours : attention à la qualité de l'eau dans certaines villes françaises

Plusieurs communes sont affichées en rouge, ce qui signifie que le niveau d'alerte quant à l'eau qui y circule est maximale. Comme l'indique ce travail de Générations Futures et Data For Good, elle est «déconseillée à la consommation pour toute ou partie de la population». Les villes de Nemours, Chartres ou encore Calais souffrent de ce fléau.

A Calais, du perchlorate, des pesticides et des nitrates ont été observés dans les eaux de la ville © Dans mon eau

Cette carte permet de constater qu'à l'échelle métropolitaine, les polluants se concentrent en grande partie dans le tiers du centre-nord du territoire. A l'inverse, le sud-ouest est particulièrement épargné, présentant une majorité de zones où aucun polluant n'est repéré dans les eaux locales.

L'outre-mer très bien noté

Elle permet également d'observer que les territoires de France d'outre-mer sont épargnés par cette problématique. Seule une zone y est colorée en orange, caractérisant la présence d'«au moins un polluant dépasse les limites de qualité», c'est à dire une «eau non conforme» : Macouria, en banlieue ouest de la ville de Cayenne, en Guyanne française. Pour le reste, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion et surtout en Corse, l'eau dont dispose les habitants n'est pas touchée par la pollution chimique.

Cette carte peut également être consultée en isolant un polluant recherché. Les données concernant les p esticides, les nitrates, les PFAS, le CVM et les perchlorates sont offertes aux Français. Elles proviennent du contrôle sanitaire réalisé par par les Agences Régionales de Santé (ARS) et sont présentées pour chaque réseau de distribution de l'eau.