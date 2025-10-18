Condamnation de Nicolas Sarkozy : son fils Louis appelle à un rassemblement de soutien dans le 16e arrondissement de Paris

Convoqué par le parquet national financier au tribunal de Paris cette semaine, Nicolas Sarkozy a appris qu’il serait incarcéré à la prison de la Santé à Paris à compter du 21 octobre. Son fils, Louis Sarkozy, a appelé à un rassemblement de soutien dans le 16e arrondissement de Paris, au matin-même de l'incarcération de son père.

L’essayiste passé par les rangs de l’école militaire américaine ne cache pas sa consternation. Le 25 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris déclarait Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne. Bien qu’ayant fait appel du jugement, l’ancien chef de l’Etat, âgé de 70 ans, va être incarcéré à compter du 21 octobre prochain à la prison de la Santé, à Paris.

À trois jours de l'échéance, le plus jeune fils du clan Sarkozy a lancé ce samedi sur le réseau social X un appel à se rassembler dans le 16a arrondissement, au matin-même de l'incarcération du locataire de l’Elysée entre 2007 et 2012.

«La fin de l'histoire n'est pas écrite»

«Soyons nombreux à venir exprimer notre soutien à Nicolas Sarkozy ce 21 octobre à 8h30, angle rue Pierre Guérin et rue de la Source (dans le 16e arrondissement de Paris, ndlr)», a-t-il écrit sur le réseau social, en légende d’une vidéo dans laquelle on entend l’ancien chef de l’Etat évoquer son état d’esprit, alors qu’il s’apprête à être placé à la maison d’arrêt de la Santé.

«Rien, jamais, ne m’a fait renoncer à tout tenter, tout essayer. (…) On n’apprend rien de ses succès, on apprend tout de ses échecs», soutient la voix de l’ancien président par-dessus des images d’archives de sa campagne électorale en 2007, lors de sa première course à l’Elysée, face à la candidate du PS Ségolène Royal.

«Ce que j’ai rêvé, j’ai pu le construire. La vie est une succession de renaissance, rien n’est jamais terminé. On renaît jusqu’au bout, jusqu’à la dernière limite, jusqu’à la dernière seconde», conclut Nicolas Sarkozy, avant qu’un écriteau «La fin de l’histoire n’est pas écrite» n’apparaisse sur fond noir.

Cette initiative de la part de Louis Sarkozy est susceptible de mobiliser un certain nombre de sympathisants qui contestent la condamnation de l'ancien président.

Le premier président de la Ve République incarcéré

Pour rappel, en septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris déclarait Nicolas Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d’un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Il l’a condamné à cinq ans de prison ferme.

Bien qu’ayant fait appel du jugement, l’ancien chef de l’Etat, âgé de 70 ans, va être incarcéré à compter de mardi prochain à la prison de la Santé à Paris, en raison d’un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire prononcé à son encontre.

Une mesure que le tribunal a justifiée par l’«exceptionnelle gravité des faits» commis par un responsable politique aspirant alors à la fonction suprême de la République.