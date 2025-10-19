«Arrivé en France, j'ai retrouvé l'ambiance de la Syrie» : à l'Assemblée nationale, un écrivain s'interroge sur les liens entre LFI et l'islamisme radical

Omar Youssef Souleimane, auteur des Complices du mal, a dénoncé, lors de son audition à l'Assemblée nationale jeudi dans le cadre de la commission d'enquête sur les relations entre élus et mouvances islamistes, les liens entre LFI et l'islamisme radical.

C'était une parole très attendue. L'auteur de l'ouvrage Les Complices du mal, qui pointe des liens entre des mouvements islamistes et des représentants de l'extrême gauche, a été auditionné jeudi 16 octobre. «Je viens de la Syrie, un pays dominé par les islamistes. En arrivant en France, ce qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance que j'avais fuie», a-t-il entamé.

Avant de poursuivre : «J'ai vécu pendant 7 ans en banlieue parisienne. Et j'étais tellement toujours surpris par le fait que certains imams, des imams radicaux, soutenaient Jean-Luc Mélenchon, sans aucune réserve.»

Dans le cadre de la commission d'enquête sur les liens existants entre des mouvements politiques et des organisations terroristes ou islamistes, l'écrivain a pointé certains élus, notamment Thomas Portes, député de la France insoumise. «Récemment, il est allé au Liban avec Salah Hamouri, un militant FPLP, le Front populaire de la Libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste en Europe».

«Qu'est-ce qu'on attend en France ?»

Dans sa lutte contre l'islamisme, le journaliste cite également plusieurs pays dont la France pourrait s'inspirer. «En Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte et même aujourd'hui en Jordanie, les Frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste ? Qu'est-ce qu'on attend en France, en Europe, je me demande franchement», a-t-il tancé.

Les auditions vont encore se poursuivre ces prochains jours.