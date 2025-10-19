Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune aux «vents violents» pour la journée de ce dimanche 19 octobre. 

Prudence. Ce dimanche, des vents violents sont craints en France. Ainsi, Météo-France a placé six départements en vigilance jaune ce dimanche. 

Voici les départements concernés : les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Isère, la Loire, le Morbihan et le Rhône.

La vigilance prend effet dès 7h du matin et ne devrait pas être levée avant la fin de la journée, selon les prévisions de l'institut météorologique national.

La semaine prochaine, une vague de fraicheur est attendue en France avec des pluies persistantes sur certaines parties du territoire.

