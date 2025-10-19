Vol au musée du Louvre : monte-charge utilisé, un bijou retrouvé parmi ceux dérobés, suspects en fuite... Ce que l'on sait

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre, à Paris. En sept minutes, plusieurs individus ont dérobé des bijoux d’une valeur «inestimable» avant de prendre la fuite. Une enquête est en cours.

Que s’est-il passé ?

Les faits ont eu lieu vers 9h30, à l’ouverture du musée parisien : plusieurs individus seraient arrivés en moto, avant de se hisser, côté Seine, sur un monte-charge afin d'accéder à la salle Apollon, où plusieurs objets extrêmement précieux étaient exposés, a expliqué une source policière à CNEWS.

Les malfaiteurs se seraient concentrés sur «deux vitrines», celle des joyaux Napoléon et celle des souverains français, avant de prendre la fuite avec un butin d'une valeur «inestimable», a expliqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à la mi-journée.

© Images CNEWS

Ces derniers étaient au nombre de «trois ou quatre». Vêtus de gilets jaunes, probablement pour se fondre dans le décor en chantier, ils auraient brisé les vitres à l’aide de petites tronçonneuses, avant de prendre la fuite en scooter. Invité sur le service public quelques heures après le vol, le nouveau locataire de Beauvau a indiqué que les personnes impliquées avaient agi en «sept minutes». Personne n'a été blessé.

Des suspects toujours recherchés

D'après le successeur de Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place où se trouvait déjà son homologue du ministère de la Culture Rachida Dati, les cambrioleurs se seraient introduits depuis l’extérieur du musée à dessein de subtiliser des pièces disposant d'une «vraie valeur patrimoniale», insistant leur importance pour le patrimoine national.

Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce vol spectaculaire, survenu quelques minutes après l’ouverture du musée au public. Un scooter et un gilet jaune aurait été abandonnés sur place, selon une source policière citée par la chaîne.

Les enquêteurs procèdent actuellement à des prélèvements et analyses pour tenter d’identifier les auteurs de ce cambriolage. Le montant du préjudice reste à déterminer, mais d'après le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, les objets volés sont d'«une valeur inestimable».

Une enquête confiée à la BRB

Le parquet de Paris a confirmé, ce dimanche auprès de CNEWS, l’ouverture d’une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle, après le cambriolage du musée du Louvre, le plus visité au monde.

Cette enquête, confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, bénéficie du soutien de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), a précisé le parquet. Le ministère public rappelle par ailleurs que «le préjudice est en cours d’évaluation».

un bijou retrouvé, annonce Rachida Dati

Sur X (ex-Twitter), la ministre de la Culture a confirmé l’incident : «Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours» Rachida Dati a indiqué suivre les constatations sur place aux côtés des forces de l’ordre.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Quelques heures plus tard, elle a également réagi auprès de TF1, confirmant qu'un bijou avait été retrouvé dans la fuite des malfaiteurs, sans toutefois préciser lequel.

Cambriolage au Louvre



🗣️ "Le butin est assez inestimable, ce sont des bijoux qui ont été volés, les constatations sont en cours", explique @datirachida qui apporte son soutien à tous les agents du musée du Louvre, précisant "qu'il n'y a pas eu de violence ni de panique". pic.twitter.com/l1BLq2G6ai — TF1Info (@TF1Info) October 19, 2025

LE MUSÉE FERMÉ «POUR RAISONS EXCEPTIONNELLES »

L'établissement culturel situé au coeur du premier arrondissement de Paris a annoncé sa fermeture temporaire ce dimanche, invoquant des «raisons exceptionnelles», invoquant une «mesure de sécurité et pour préserver les traces et indices pour l’enquête», selon des sources ministérielles.

Aucune réaction officielle n’a encore été publiée concernant l’ampleur du vol.